Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha ocenio je danas ruske napade u kojima je u Kijevu tokom protekle noći poginulo šest ljudi kao "teroristički odgovor" na američki plan za okončanje rata.

"(Predsednik Rusije Vladimir) Putin je dao svoj teroristički odgovor na mirovne predloge SAD i predsednika Donalda Trampa lansiranjem gomile raketa i dronova na Ukrajinu", napisao je Sibiha na društvenoj mreži X.

Andrij Sibiha Foto: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Profimedia

Napadi se događaju dok američki, ukrajinski i evropski zvaničnici razgovaraju o planu predsednika SAD o okončavanju sukoba pokrenutog u februaru 2022. godine ruskom invazijom na Ukrajinu.

Za danas posle podne je zakazan onlajn sastanak zvaničnika "Koalicije voljnih", zemalja koja podržavaju Ukrajinu.

Rusija je noćas i rano jutros izvela masovni napadKinžalima i Šahidima na Kijev, stambene zgrade su direktno pogođene, uz najmanje šest mrtvih i 12 ranjenih u više delova ukrajinske prestonice.