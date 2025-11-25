"OVO JE PUTINOV TERORISTIČKI ODGOVOR NA TRAMPOV MIROVNI PLAN" Šef ukrajinske diplomatije o masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev (FOTO)
Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha ocenio je danas ruske napade u kojima je u Kijevu tokom protekle noći poginulo šest ljudi kao "teroristički odgovor" na američki plan za okončanje rata.
"(Predsednik Rusije Vladimir) Putin je dao svoj teroristički odgovor na mirovne predloge SAD i predsednika Donalda Trampa lansiranjem gomile raketa i dronova na Ukrajinu", napisao je Sibiha na društvenoj mreži X.
Napadi se događaju dok američki, ukrajinski i evropski zvaničnici razgovaraju o planu predsednika SAD o okončavanju sukoba pokrenutog u februaru 2022. godine ruskom invazijom na Ukrajinu.
Za danas posle podne je zakazan onlajn sastanak zvaničnika "Koalicije voljnih", zemalja koja podržavaju Ukrajinu.
Rusija je noćas i rano jutros izvela masovni napadKinžalima i Šahidima na Kijev, stambene zgrade su direktno pogođene, uz najmanje šest mrtvih i 12 ranjenih u više delova ukrajinske prestonice.
(Kurir.rs/Beta-AFP)