Ukrajinski Telegram kanal Wararchive_UA objavio je snimak na kojem su ukrajinski vojnici zarobili nekoliko ruskih vojnika na istoku Ukrajine."

Na snimku se može videti kako ukrajinski vojnici prvo vezuju trakom zarobljenike, zatim su usledili šamari jednom od njih, a onda i "postrojavanje".

Među njima se našao i jedan vojnik-stranac ili potencijalno naturalizovani Rus.

Ne navodi se šta je dalje bilo sa zarobljenim vojnicima.

Juče je osvanuo snimak i kako je američki dobrovoljac zarobio četvoricu ruskih vojnika.

Ukrajinski vojnici sa prve linije fronta su, takođe u ponedeljak, ocenili je američki predlog mirovnog plana sramotan i da ga neće prihvatiti.

(Kurir.rs/Wararchive_UA)

