Godinama je primao majčinu penziju iako je ona bila mrtva. Kada je bio primoran da obnovi ličnu kartu, umesto da prekine prevaru i odustane, odlučio je da se obuče kao žena i glumi staru preminulu majku!

Ceo slučaj o muškarcu (57), medicinskom tehničaru iz grada Borgo Virđilija u Italiji, sa nešto više od 15.000 stanovnika u provinciji Mantova, sada je pod istragom, ali je pušten da se brani sa slobode. Procenjuje se da je nezakonito uzeo više od 53.000 evra.

Prevarant se pojavio u opštinskoj kancelariji sa šminkom i perikom, nadajući se da će prevariti službenicu na šalteru.

Francesco Aporti, gradonačelnik Borgo Virđilije rekao je za Tg1:

"Službenica je primetila da je lice bilo previše našminkano, delovao je prilično čudno".

Kada je muškarac ponovo pozvan u opštinu, nakon obnove lične karte, zatekao je policijske agente.

Tada je otkriveno telo u kući, umotan u posteljinu u podrumu. Žena je navodno preminula prirodnom smrću 2022. godine.

Prema istražiteljima, medicinski tehničar je iskoristio medicinsko znanje da ukloni tečnosti iz tela i tako pokrene proces mumifikacije, sprečavajući raspadanje tela. Malo ko ga je poznavao u selu, i tri godine niko nije primetio ništa.

