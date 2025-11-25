Slušaj vest

Evropa nije iskoristila šansu da doprinese rešavanju krize u Ukrajini, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Kada oni (Evropa) sada govore ‘Ne smete ništa raditi bez nas’, pa... imali ste šanse, momci, niste ih iskoristili, jednostavno ste ih prokockali", rekao je novinarima.

Prema rečima ministra, Rusija ceni stav SAD jer, kako se navodi, to je jedina zapadna zemlja koja pokazuje inicijativu u rešavanju konflikta.

"Oni koji pokušavaju da dižu buku oko mirovnog plana žele da potkopaju napore američkog lidera Donalda Trampa i preinače plan po svom nahođenju. Istovremeno, Moskva očekuje od Vašingtona verziju dokumenta koju tamo smatraju privremenom u fazi usaglašavanja sa Briselom i Kijevom", dodao je Lavrov.

On je naglasio da se svaki put kada je na ovom planu postignut napredak, dogovori kršili. Zato ne može biti reči o posredovanju Francuske ili Nemačke u rešavanju ukrajinskog konflikta, ali bi tu ulogu mogle da odigraju Belorusija i Turska.