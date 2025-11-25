Slušaj vest

Tokom sinoćnjeg ukrajinskog napada na ruski grad Taganrog, pogođen je redak eksperimentalni avion A-60, koji služi kao leteća laboratorija za testiranje laserskog oružja.

Prema video snimcima i fotografijama lokalnih svedoka, meta napada bio je Naučno-tehnički avijacijski kompleks G. M. Berijev i vazduhoplovna baza Taganrog-Jug, koja služi kao glavna test baza kompanije, piše Militarini.

Foto: Printscreen/X

Fabrika aviona Berijev specijalizovana je za razvoj, serijsku proizvodnju i popravku amfibijskih aviona i aviona specijalne namene, uključujući avion za rano upozoravanje i kontrolu A-50. Fabrika takođe remontuje avione ruske pomorske avijacije i modernizuje strateške bombardere Tu-95MSM.

„Leteća laboratorija“ uništena

Analizirajući jedan od snimaka napada, posmatrači su zaključili da je ruska „leteća laboratorija“ A-60 sa registarskim brojem RA-86879 pogođena, i verovatno potpuno uništena, tokom udara. Letelica je bazirana na vojno-transportnom avionu Il-76MD.

Avion je služio kao platforma za avionsku verziju megavatnog lasera, koji je planiran za raspoređivanje u svemiru. Da bi se smestio laserski sistem, osnovni dizajn Il-76 je pretrpeo značajne modifikacije. Tokom projekta, u SSSR-u su izgrađena samo dva eksperimentalna primerka ovog sistema, a pogođeni A-60 je godinama bio stacioniran u vazduhoplovnoj bazi Taganrog-Jug.