Potresan snimak, nastao jutros nakon sinoćnjeg nasilnog ruskog napada na Kijev, glavni grad Ukrajine, širi se društvenim mrežama.

Bivši savetnik ukrajinskog Ministarstva za ukrajinska pitanja objavio je na X video za koji tvrdi da prikazuje improvizovani „konopac“ napravljen od ćebadi i čaršava koje su stanovnici Kijeva spustili kroz prozor u pokušaju da pobegnu iz jedne od pogođenih zgrada, koja se zapalila nakon ruskog udara.

Podsetimo da je u napadu izvedenom dronovima i raketamapoginulo najmanje šest ljudi, a 14 je ranjeno. Iako je oboren veliki broj ruskih dronova i raketa, pogođene su dve stambene zgrade u Kijevu, a izbio je i požar.

