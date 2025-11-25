Na X je objavljen snimak za koj se tvrdi da prikazuje uže napravljeno od ćebadi i čaršava kako bi stanovnici Kijeva pobegli iz zgrade koja je zapalila nakon ruskog udara
DRAMATIČAN PRIZOR
NAPRAVILI UŽE OD ČARŠAVA DA POBEGNU IZ ZAPALJENE ZGRADE: Potresan snimak nakon sinoćnjeg ruskog napada na Kijev (VIDEO)
Slušaj vest
Potresan snimak, nastao jutros nakon sinoćnjeg nasilnog ruskog napada na Kijev, glavni grad Ukrajine, širi se društvenim mrežama.
Bivši savetnik ukrajinskog Ministarstva za ukrajinska pitanja objavio je na X video za koji tvrdi da prikazuje improvizovani „konopac“ napravljen od ćebadi i čaršava koje su stanovnici Kijeva spustili kroz prozor u pokušaju da pobegnu iz jedne od pogođenih zgrada, koja se zapalila nakon ruskog udara.
Podsetimo da je u napadu izvedenom dronovima i raketamapoginulo najmanje šest ljudi, a 14 je ranjeno. Iako je oboren veliki broj ruskih dronova i raketa, pogođene su dve stambene zgrade u Kijevu, a izbio je i požar.
(Kurir.rs/Index.hr/M. V.)
Reaguj
Komentariši