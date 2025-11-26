Slušaj vest

Evropska komisija pokrenula je alat za uzbunjivače za Zakon o veštačkoj inteligenciji koji će obezbediti siguran i poverljiv kanal za direktno prijavljivanje sumnji na povrede tog zakona.

Sumnje na kršenje zakona će se prijavljivati Kancelariji EU za veštačku inteligenciju koja je centar ekspertize za veštačku inteligenciju u Komisiji.

Uzbunjivači će prijavljivanjem informacija pomoći ranom otkrivanju kršenja zakona, čime će se doprineti sigurnom i transparentnom razvoju tehnologija veštačke inteligencije.

Kako je saopšteno, uzbunjivači će moći da dostavljaju releventne informacije na bilo kom zvaničnom jeziku EU, u bilo kojoj relevantnoj formi.

Alat za uzbunjivače nudi sigurnost onima koji izveste o potencijalnom kršenju zakona koje bi moglo da ugrozi osnovna prava, zdravlje ili poverenje javnosti. Komisija je navela i da je sertifikovanim mehanizmom šifriranja uzbunjivačima garantovan najveći nivo poverljivosti i zaštite podataka.

Kako se dodaje, taj sistem omogućava dalje postupanje odnosno slanje ažuriranih informacija uzbunjivačima o napredovanju njihove prijave, kao i odgovaranje na dodatna pitanja Kancelarije za veštačku inteligenciju, bez ugrožavanja anonimnosti uzbunjivača.

Inače, cilj Akta EU o veštačkoj inteligenciji je promovisanje inovacija i uvođenje veštačke inteligencije u EU uz istovremeno uklanjanje potencijalnih rizika za zdravlje, bezbednost i osnovna prava ljudi, kao i zaštitu demokratije i vladavine prava.