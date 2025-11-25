Slušaj vest

Oni su prvo razbili staklo na šalteru za hitnu prijavu i otvorili vrata za hitne slučajeve, a zatim su trčali preko piste ka avionu.

Zaustavio ih je službenik obezbeđenja aerodroma, koji ih je zadržao do dolaska policije.

Incident se dogodio na aerodromu Keln-Bon u Nemačkoj u petak uveče.

Video snimak incidenta kruži društvenim mrežama.

Prema pisanju nemačkog lista Bild, u pitanju su rumunski državljani starosti 28 i 47 godina.

Protiv dvojca je sada pokrenut krivični postupak, ali su se razmatrale i optužbe za kršenje zakona o bezbednosti vazduhoplovstva.