Dvoje putnika je propustilo ukrcavanje na let za Bukurešt, pa su razbili staklo na šalteru i trčali preko piste ka avionu.
Drama u Nemačkoj
POTPUNI HAOS NA AERODROMU, RUMUNI RAZBILI STAKLA I TRČALI KA AVIONU: Propustili da se ukrcaju pa jurili po pisti kao za autobusom! Scena za nevericu (VIDEO)
Oni su prvo razbili staklo na šalteru za hitnu prijavu i otvorili vrata za hitne slučajeve, a zatim su trčali preko piste ka avionu.
Zaustavio ih je službenik obezbeđenja aerodroma, koji ih je zadržao do dolaska policije.
Incident se dogodio na aerodromu Keln-Bon u Nemačkoj u petak uveče.
Video snimak incidenta kruži društvenim mrežama.
Prema pisanju nemačkog lista Bild, u pitanju su rumunski državljani starosti 28 i 47 godina.
Protiv dvojca je sada pokrenut krivični postupak, ali su se razmatrale i optužbe za kršenje zakona o bezbednosti vazduhoplovstva.
(Kurir.rs/Večernji list)
