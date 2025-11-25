Slušaj vest

Borci Centra za specijalne operacije "Alfa" Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) sinoć su zajedno sa vojskom te zemlje izveli napad dronovima dugog dometa na rusku luku Novorosijsk i pogodili niz vojnih i logističkih objekata, uključujući i veliki ruski desantni brod.

Ovo je za Ukrinform potvrdili izvori u SBU.

Navodi se da su pogoci zabeleženi na infrastrukturi naftnog terminala i na položajima sistema protivvazdušne odbrane (PVO) S-300/S-400.

- Prema preliminarnim podacima, oštećen je i veliki desantni brod projekta 1171, koji je bio usidren u pomorskoj bazi. Tokom napada ruske snage PVO su slučajno pogodile civilnu infrastrukturu u Novorosijsku. Video prikazuje višestruke pogotke raketama Pancir na stambene zgrade - rekao je izvor ukrajinske agencije.

Ruska luka Novorosijsk Foto: STR/AP

Prema tom izvoru, SBU nastavlja da "metodično smanjuje prihode naftne Rusije u dolarima, koje koristi za finansiranje rata protiv Ukrajine, a slabi i neprijateljske PVO sisteme koji štite ključne vojne i infrastrukturne objekte".

Ukrajinski medij navodi da je luka Novorosijsk drugi najveći centar za izvoz nafte u Rusiji i glavna baza ruske Crnomorske flote.

Ruske vlasti su saopštile da su tri osobe poginule, a najmanje 16 je ranjeno u velikom ukrajinskom napadu dronovima na jugu zemlje, pri čemu je oštećeno više stambenih zgrada u Novorosijsku i u gradovima Rostov na Donu i Krasnodar.

Ministarstvo odbrane u Moskvi je navelo da je tokom noći srušeno ukupno 249 ukrajinskih dronova iznad nekoliko ruskih oblasti - uključujući 116 iznad Crnog mora i 92 iznad južnih područja Krasnodara i Rostova.

(Kurir.rs/Ukrinform/Jutarnji list/Preveo, priredio i preneo: N. V.)

