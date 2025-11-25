OGROMNA VATRENA KUGLA SE ZABIJA DIREKTNO U RUSKI GRAD, STRAŠAN UDAR! Specijalci "Alfa" tima SBU napali Novorosijsk i pogodili PROJEKAT 1171, ima mrtvih (VIDEO)
Borci Centra za specijalne operacije "Alfa" Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) sinoć su zajedno sa vojskom te zemlje izveli napad dronovima dugog dometa na rusku luku Novorosijsk i pogodili niz vojnih i logističkih objekata, uključujući i veliki ruski desantni brod.
Ovo je za Ukrinform potvrdili izvori u SBU.
Navodi se da su pogoci zabeleženi na infrastrukturi naftnog terminala i na položajima sistema protivvazdušne odbrane (PVO) S-300/S-400.
- Prema preliminarnim podacima, oštećen je i veliki desantni brod projekta 1171, koji je bio usidren u pomorskoj bazi. Tokom napada ruske snage PVO su slučajno pogodile civilnu infrastrukturu u Novorosijsku. Video prikazuje višestruke pogotke raketama Pancir na stambene zgrade - rekao je izvor ukrajinske agencije.
Prema tom izvoru, SBU nastavlja da "metodično smanjuje prihode naftne Rusije u dolarima, koje koristi za finansiranje rata protiv Ukrajine, a slabi i neprijateljske PVO sisteme koji štite ključne vojne i infrastrukturne objekte".
Ukrajinski medij navodi da je luka Novorosijsk drugi najveći centar za izvoz nafte u Rusiji i glavna baza ruske Crnomorske flote.
Ruske vlasti su saopštile da su tri osobe poginule, a najmanje 16 je ranjeno u velikom ukrajinskom napadu dronovima na jugu zemlje, pri čemu je oštećeno više stambenih zgrada u Novorosijsku i u gradovima Rostov na Donu i Krasnodar.
Ministarstvo odbrane u Moskvi je navelo da je tokom noći srušeno ukupno 249 ukrajinskih dronova iznad nekoliko ruskih oblasti - uključujući 116 iznad Crnog mora i 92 iznad južnih područja Krasnodara i Rostova.
(Kurir.rs/Ukrinform/Jutarnji list/Preveo, priredio i preneo: N. V.)