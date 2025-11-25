Slušaj vest

Učenica osmog razreda nestala je u petak ujutru u Slovačkoj i u toku je potraga za njom. Roditelji otada žive u agoniji i strahuju za život svoje ćerke.

Barbara Garanova (14) nestala je u petak u mestu Krasnohorske Podhradje.

Njen otac Marijan rekao je da je devojčica tog jutra otišla u školu, kao i svakog drugog dana.

- Nakon prvog časa pitala je da ode kod doktora i otada nemamo informacije o njoj. Uopšte ne razumem šta se desilo. Ovako nešto nikada do sada nije uradila - rekao je očajni otac, koji radi u Austriji.

Rekao je da bi uradio sve za svoju porodicu, a sada po ceo dan traga za ćerkom i obilazi sva mesta ne bi li je pronašao. Marijan je rekao da porodica nema nikakvih problema i da se lepo slažu.

- Nismo se svađali, Barbara je samo pitala zašto njeni školski drugovi mogu da ostanu duže napolju od nje. Ali nismo mogli da je pustimo da dolazi kući u ponoć kada je tek pre dve nedelje napunila 14 godina. Ali ovo malo neslaganje sigurno je nije nateralo da pobegne od kuće - dodao je on.

Istakao je kako joj nisu branili da radi normalne stvari. Čak i u petak, kada je nestala, pitala je da ide na rođendansku zabavu kod druga.

- Dozvolili smo joj bez ikakvih problema, sve dok se vrati kući do četiri sata. Prijatelju je poklon dala ujutru, ali nije došla na rođendan u piceriju - objasnio je otac.

Marijan je rekao da je Barbara odlična učenica, da ide na ples, da joj oni nisu branili ništa, već su samo želeli u svakom trenutku da znaju gde je.

Otac veruje da njeni prijatelji znaju gde je Barbara ali da ne žele da otkriju.

- Imala je i dečka, ali su raskinuli pre dve nedelje. Međutim, ne verujem da je nestala zbog toga. Ništa nije bilo neobično u vezi sa njom, istina je da je često bila na mobilnom, ali to nije ništa čudno u ovim danima. Ipak, ostavila je tablet i laptop kod kuće. Zvali smo je više puta na mobilni, ali je isključen. Molim se da dođe kući - dodao je otac.

Policija traga za Barbarom, u školi su u ponedeljak ispitali sve i poslali apel javnosti za pomoć.

- Nestala osoba je visoka oko 165 centimetara, mršava je i ima dugu plavu kosu. Nosila je crnu duksericu, crnu jaknu, crno-bele patike i crne pantalone. Građani mogu prijaviti bilo koju informaciju o nestaloj osobi bilo kojoj policijskoj upravi, telefonom na poznati broj telefona 158 ili putem zvanične Fejsbuk stranice - poziva policija.

Za sada nema ni traga nestaloj Barbari.