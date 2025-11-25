Slušaj vest

Oko 150 vatrogasaca je reagovalo na veliki požar u skladištu u zapadnom Londonu.

Londonska vatrogasna brigada (LVB) poslala je 25 vatrogasnih vozila na mesto incidenta u Bridž Roud, Sauthol. Uzrok požara još nije poznat.

Vatrogasna služba je u saopštenju dodala: „Požar se nalazi u dvospratnoj zgradi koja se sastoji od skladišta i maloprodajnog prostora.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama čuje se zvuk koji podseća na eksploziju i vidi se stub gustog dima koji se diže visoko u nebo.

„Oko tri četvrtine objekta trenutno gori. Tri okretne merdevine Brigade su raspoređene na lice mesta, što omogućava ekipama da se bore sa požarom sa visine.

Liga za gašenje požara savetovala je stanovnicima tog područja da drže vrata i prozore zatvorene „zbog velike količine dima koju je incident proizveo“.

Liga za gašenje požara je saopštila da će saobraćaj u tom području „takođe biti pogođen“.

Prvi izveštaji o požaru primljeni su u 8:55, dodala je Liga za gašenje požara.

Službenici brigade za kontrolu požara primili su oko 60 poziva u vezi sa požarom.

„Ovo će biti dugotrajan incident, a ekipe će sprovoditi operacije gašenja požara tokom celog dana“, saopštila je brigada u objavi na X.