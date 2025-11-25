Slušaj vest

U Italiji se dogodio strašan incident kada je mladi par napala grupa muškaraca u rimskom parku Tor Tre Teste - devojka (18) je silovana pred svojim verenikom (24), koji je bio primoran da posmatra. Policija je do sada uhapsila trojicu osumnjičenih, dok se za dvojicom intenzivno traga.

Napad se dogodio 25. oktobra, a trojica uhapšenih marokanskih državljana optužena su za grupno silovanje i pljačku. Jedan od njih je uhapšen pre dva dana u Veneciji. Druga dvojica su privedena 28. oktobra, samo nekoliko sati nakon napada, zahvaljujući informacijama koje je par dao policiji, ali je ova vest držana u tajnosti kako se ne bi ugrozila istraga.

Istražitelji sumnjaju da je u napad umešano ukupno pet osoba. Svedočenje prestravljenog para o tačnom broju napadača bilo je donekle nejasno, što je razumljivo s obzirom na traumu koju su doživeli. Međutim, čini se da nema sumnje u umešanost trojice uhapšenih. Pored izjava žrtava, terete ih i otisci prstiju pronađeni na prozorima automobila, čiji je prozor bio razbijen jer je sve počelo kao pljačka.

Rekonstrukcija noći

Te kobne noći, par je odvezao svoj automobil u mračni kutak parka, tražeći privatnost. Mislili su da su bezbedni i skriveni od pogleda, ali samo nekoliko trenutaka kasnije, tišinu je prekinuo zvuk razbijenog stakla. Usledili su vriskovi i brutalna upada nepoznatih muškaraca.

Napadači su skinuli odeću sa mladića i devojke. Devojka je pokušala da se pokrije svojom odećom i vikala je: „Ne, nemojte mi uzimati mobilni telefon.“ Napadači su prvo izvukli mladića iz automobila, a zatim i nju. Dvojica su čvrsto držala 24-godišnjaka, dok je treći silovao njegovu devojku. U očaju, mladić je prvo vikao i pretio osvetom, a zatim ih je molio za milost. U jednom trenutku, napadači su se uplašili i pobegli.