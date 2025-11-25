Slušaj vest

Kineska ambasada u Parizu obećala je danas da će druge džinovske pande biti poslate u Francusku posle repatrijacije Huan Huan i Juan Zija, zvezda zoološkog vrta Boval, jugozapadno od Pariza.

"Budite uvereni, francuski prijatelji, nove džinovske pande će stići", rekao je otpravnik poslova ambasade Čen Dong na pariskom aerodromu Roasi Šarl de Gol, odakle danas treba da poleti avion sa pandama.

Od svog dolaska u Francusku 2012. godine, pande su izazvale euforiju, doprinoseći uspehu privatnog zoološkog vrta Boval - dva miliona posetilaca 2023.

Životinje su postale pravi miljenici lokalne publike, koja se nedavno okupila u zoo vrtu da se oprosti od njih.

Foto: Profimedia/Xinhua News

Pande se vraćaju u Kinu jer ženka ima zdravstvenih problema.

Ženka ima problema s bubrezima, ali oni za sada nisu veliki. To je prilično često kod medveda njenih godina, a ona ima 17, objasnio je direktor Zoo vrta Rodolf Delor, tako da je u dogovoru sa kineskim vlastima, odlučeno da se preventivno pošalje kući, zajedno s mužjakom.

Samo oko 20 zooloških vrtova u svetu ima pande iz Kine koja ih pozajmljuje kao prijateljski simbol diplomatskih veza.