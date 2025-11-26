Slušaj vest

To je danas saopštila pres služba ukrajinskog 7. korpusa za brzo reagovanje Vazdušno-desantnih trupa (VDT).

- Rusi nameravaju da opkole Mirnograd, napredujući ka naseljima Rivno i Svetloe - navodi se u saopštenju.

U međuvremenu, ruski Telegram kanali su juče objavili tvrdnje da je put između Pokrovska i Mirnograda već fizički presečen, Mirnograd potpuno opkoljen, a Pokrovsk potpuno zauzet.

Takođe su objavili video, navodno oštećene ukrajinske opreme na putu severozapadno od Mirnograda.

Drugi ruski kanali ne potvrđuju potpuno opkoljavanje Mirnograda, ali izveštavaju da su svi putevi oko grada već postali bojna zona i praktično neprohodni.

Ukrajina negira opkoljavanje grada. Prema komandi ukrajinskih oružanih snaga, ne samo da Mirnograd nije opkoljen, već čak i centar Pokrovska kontrolišu ukrajinske trupe. Međutim, prema mapi DeepState-a, poznatog i pouzdanog kanala koji objavljuje ratne mape, samo uska traka severno od Mirnograda ostaje van sive zone (tj. van zone borbenih dejstava).

Komanda ukrajinskih oružanih snaga potvrđuje aktivne ruske napadne operacije u Mirnogradu. Ruske trupe ulaze u malim pešadijskim grupama.

- Neprijatelj se kreće non-stop, koristeći dronove da bi prilagodio svoje pokrete - dodaje korpus.

Ukrajinski vojnik sa pozivnim znakom "Mučnoj" piše da se severno područje solitera u Mirnogradu raspada.

- Oni jednostavno ne daju zgradama šansu da prežive. Neprijatelj se ne igra; oni jednostavno ruše sve što im se nađe na putu. Objektivno posmatranje jasno pokazuje FAB-3000 u akciji; to jest, već su prešli na režim "sravni sa zemljom" kako bi izbegli dugotrajne urbane borbe - piše vojnik.

Prema njegovim rečima, Rusi su takođe napredovali u istočnom delu Mirnograda, pokušavajući da istovremeno probiju odbranu duž solitera i sa bokova.

Iz raznih jedinica ukrajinskih oružanih snaga stizali su suprotstavljeni izveštaji u vezi sa situacijom u Pokrovsku.

1/8 Vidi galeriju Pokrovsk Kupjansk Foto: Printskrin X

Na primer, načelnik Uprave za jurišne trupe ukrajinskih oružanih snaga, Valentin Manjko, izjavio je da su ukrajinske snage uspele da potisnu neprijatelja i očiste centralne delove grada. Prema njegovim rečima, takođe su "uspeli da preseku logističke rute ruske vojske", što je "izuzetno otežalo Rusima da potpuno zauzmu Pokrovsk".

Međutim, ukrajinski vojnik sa pozivnim znakom Mučnij tvrdi da "nema znakova čišćenja centra grada" u Pokrovsku i da su izveštaji o pobedi "čiste gluposti za tinejdžere".

Prema njegovim rečima, centar grada "drži se o koncu, jer su se Rusi tamo temeljno ukopali", utvrdivši položaje u zgradama. A da bi čak i malo napredovale na frontu u gradu, ukrajinske oružane snage bi morale da rasporede najmanje šest brigada.

- I zato se svi plaše da glasno priznaju da mi zapravo ne kontrolišemo deo grada, jer bi to bio politički udarac - napisao je Mučnoj.

U međuvremenu, rusko Ministarstvo odbrane je izvestilo da je ruska vojska u Pokrovsku zauzela mikrokvartove Gornjak i Šahtjorski u centralnom i južnom delu grada.