Američki zvaničnik i ukrajinski savetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov naveli su da je ukrajinska vlada "pristala na mirovni sporazum" posredovan od administracije američkog predsednika Donalda Trampa, kako bi se zaustavila skoro četvorogodišnja ruska ofanziva.

Ko je Rustem Umerov?

Rustem Umerov, trenutni ukrajinski savetnik za nacionalnu bezbednost , ima 43 godine i postao je ministar odbrane u septembru 2023. godine, nasledivši Oleksija Reznikova usred pokušaja da se obnovi poverenje u vojni sektor i ubrza borbena efikasnost.

Njegovo imenovanje nije prošlo nezapaženo: Umerov je krimski Tatar, musliman i jedan od najistaknutijih predstavnika te manjinske zajednice koja je pretrpela višestruke progone, od staljinističkih deportacija do represije pod ruskom okupacijom posle aneksije Krima 2014. godine.

Zelenskijev izbor Umerova je tada široko protumačen kao politička poruka - ne samo Moskvi, već i njenim saveznicima: Ukrajina ne odustaje od Krima i spremna je da to pokaže kroz kadrovska rešenja na najvišem nivou. Bi-Bi-Si ga je tada opisao kao nekoga "ko razume osetljivost teritorijalnih i etničkih pitanja bolje od bilo koga drugog u ukrajinskoj vladi".

Borac protiv korupcije

Pre nego što je imenovan za šefa Ministarstva odbrane, Umerov je rukovodio Fondom za državnu imovinu, gde se proslavio kao borac protiv korupcije.

Ali je stekao međunarodni ugled kao pregovarač u ranim fazama rata, posebno u razmeni zarobljenika između Ukrajine i Rusije. Takođe je bio član ukrajinske delegacije na pregovorima sa Rusijom u Belorusiji i Turskoj 2022. godine, koji su kasnije propali.

Umerov je poznat kao diskretan, operativan i nenametljiv pregovarač, ali i čovek koji ima direktan pristup vrhu države. Njegovo poreklo iz grada Samarkanda (današnji Uzbekistan), odakle je mnogo krimskih Tatara deportovano pod Staljinom, dodatno ga simbolično pozicionira u borbi za teritorijalni integritet Ukrajine.

Ključna veza sa Krimom

Retko govori o sebi u intervjuima, ali je više puta isticao da mu je cilj da vrati Krim ne samo politički, već i kulturno i identitetski, da osigura bezbednost ukrajinskim muslimanima i da obnovi prekinute istorijske niti svog naroda.

Njegovo prisustvo na današnjim pregovorima u Istanbulu jasno pokazuje da Ukrajina ne dolazi u Tursku da kapitulira, već da pokaže konstruktivnu volju i odlučnost. Umerov je, barem za sada, čovek kome Volodimir Zelenski veruje da će voditi najtežu vrstu razgovora - onaj u kojem se rat pokušava pronaći kako bi se pronašlo političko rešenje, bez kompromisa po pitanju ukrajinskog suvereniteta.

Ceo sastav ukrajinske delegacije za pregovore u Ženevi

Podsetimo, Volodimir Zelenski je u subotu, 22. novembra potpisao ukaz o formiranju ukrajinske delegacije koja će učestvovati u pregovorima sa SAD.

U sastav delegacije uključeni su: šef kabineta predsednika Andrij Jermak kao šef delegacije, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Kirilo Budanov, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Andrej Hnatov, šef Spoljne obaveštajne službe Oleg Ivaščenko, prvi zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Kislica, prvi zamenik sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost Jevgenij Ostrjanski, zamenik načelnika SBU Oleksandr Poklad i savetnik šefa predsedničkog kabineta Aleksandr Bevz.