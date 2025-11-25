NOVA HAPŠENJA ZBOG PLJAČKE LUVRA! Ukradenom nakitu ni traga, ni glasa
Francuska policija uhapsila je u utorak još četiri osobe osumnjičene za umešanost u pljačku nakita iz Luvra prošlog meseca, ali ukradeni nakit, od kog je veći deo pripadao bivšoj francuskoj kraljevskoj porodici, i dalje nedostaje, izveštava Frans 24.
Istraga se proširuje
Pariska tužiteljka Lor Beko potvrdila je nova hapšenja u istrazi o drskoj dnevnoj pljački carskog nakita. „Radi se o dva muškarca starosti 38 i 39 godina i dve žene starosti 31 i 40 godina, svi iz pariskog regiona“, rekla je Beko. Četiri osobe su već uhapšene i optužene u vezi sa pljačkom 19. oktobra.
Plen vredan 102 miliona dolara i dalje se vodi kao nestao
Dnevna pljačka u kojoj su četiri lopova pobegla sa nakitom vrednim 102 miliona dolara ozbiljno je oštetila reputaciju Luvra kao najposećenijeg muzeja na svetu i čuvara neprocenjivih umetničkih dela. Do danas nema traga ukradenom nakitu.
Pljačka je trajala manje od 7 minuta
Pljačka se dogodila 19. oktobra u 9:30, odmah nakon što je Luvr otvorio svoja vrata. Dva člana grupe su provalila u galeriju razbivši prozor koji, prema prethodnim informacijama, nije bio adekvatno zaštićen.
Koristili su metalne sekače da otvore dva vitrina i ukradu osam komada vrednog nakita. Među njima su bili ogrlica od smaragda i dijamanata koju je Napoleon I poklonio Mariji Lujzi i tijara koja je nekada pripadala carici Evgeniji, supruzi Napoleona III.
Francuski mediji su izvestili da je cela operacija trajala manje od sedam minuta i da su pljačkaši bili u galeriji tačno 3 minuta i 58 sekundi. Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez rekao je da više od 100 istražitelja radi na slučaju.
Direktorka muzeja, Lorans de Kars, rekla je senatorima da je došlo do „ozbiljnog propusta“. Potvrdila je da su bezbednosne kamere na spoljnim zidovima zgrade bile „značajno neadekvatne“, što je očigledno olakšalo pljačkašima ulazak i bekstvo.
Ubrzo nakon pljačke, pojavio se snimak dvojice lopova kako lagano beže. Na snimku se vide dva muškarca obučena u crno kako polako silaze niz galeriju Apolo u spoljnom teretnom liftu.
(Kurir.rs/Index.hr/Prenela: M. V.)