Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski do sada je Sjedinjenim Američkim Državama uputio zahvalnost ukupno 78 puta, što je, prema navodima američkih medija, u suprotnosti s tvrdnjom predsednika SAD Donalda Trampa da je „ukrajinsko rukovodstvo pokazalo nultu zahvalnost za američku pomoć“.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio zahvalnost Sjedinjenim Državama čak 78 puta, navodi CNN, okako je Rusija pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu početkom 2022. godine.

A Zelenski je više puta lično izrazio zahvalnost Trampu otkako je Tramp ponovo izabran prošle jeseni. Zelenski je to rekao na društvenim mrežama, ponekad označavajući Trampov nalog,a takođe je rekao to Trampu licem u lice, kao i članovima Kongresa. Rekao je to u Ukrajini, u SAD i u drugim zemljama.

Zapravo, Zelenski je to rekao prošle nedelje.

„Veoma smo zahvalni predsedniku Trampu, Sjedinjenim Državama, celom američkom narodu“, rekao je Zelenski prošle nedelje u Kijevu vojnom sekretaru Danijelu Driskolu, prema rezimeu sastanka koji je objavio kabinet Zelenskog.

1/6 Vidi galeriju Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

„Takođe izražavam duboku zahvalnost američkim kompanijama, Ministarstvu energetike i predsedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trampu“, rekao je Zelenski na konferenciji za novinare prošle nedelje u Grčkoj, zahvalivši Trampu na njegovim naporima da snabdeva Ukrajinu energijom. Dodao je: „Još jednom smo zahvalni narodu Sjedinjenih Država i predsedniku.“