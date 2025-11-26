Slušaj vest

Evropski parlament odobrio je prvi program za evropsku odbrambenu industriju čiji su ciljevi podsticanje zajedničkih evropskih nabavki za odbranu, povećanje proizvodnje opreme za odbranu i povećanje podrške Ukrajini.

Uredbom koja je neformalno dogovorena sa Savetom uspostavlja se prvi Evropski program odbrambene industrije (EDIP) kako bi se jačala evropska odbrambena tehnološka i industrijska baza i podstakli evropski odbrambeni kapaciteti, saopštio je Parlament.

Od budžeta Programa od 1,5 milijardi evra, 300 miliona će otići za Instrument za podršku Ukrajini.

Kozakonodavci su se složili i o osnivanju Fonda za ubrzanje transformacije lanaca snabdevanja u odbrani (instrument FAST) od najmanje 150 miliona evra kroz dodatne finansijske doprinose.

Tokom pregovora sa Savetom evroposlanici su se zalagali za povećanje budžeta Programa preko dodatnih doprinosa za instrument Bezbednosna akcija za Evropu (SAFE) i imali su uspeha u tome.

Foto: Printscreen X

Pored toga, Program omogućava članicama EU da koriste Fond za oporavak i otpornost tako što će nepotrošena sredstva iz tog fonda preusmeriti za podršku projekata iz EDIP.

Evroposlanici su takođe podržali princip "kupuj evropsko" koji predviđa finansiranje odbrambenih proizvoda kada cena njihovih komponenti iz trećih zemalja ne prelazi 35 odsto ukupne procenjene cene.

"EDIP je prvi odbrambeni instrument EU koji je zaista evropski... Omogućiće nam da izgradimo otporniju i suvereniju Evropu kroz zajedničke investicije, zajedničke nabavke od evropske tehnološke i industrijske baze i buduću integraciju ukrajinske i evropske odbrambene industrije", rekao je koizvestilac iz parlamentarnog odbora za bezbednost i odbranu Rafael Gluksman.

Drugi koizvestilac Fransoa-Gzavije Belami iz Odbora za industriju, istraživanja i energiju rekao je da će Program, posle decenija opasne zavisnosti koja je ugrožavala suverenitet demokratija EU i zaštitu članica, preokrenuti trend oslanjanja na uvoz koji je preovlađivao u Evropi.

Zakon je usvojen sa 457 glasova za prema 148 protiv i treba formalno da ga odobre članice EU pre objavljivanja u službenom listu EU. Evropska komisija je zakon o Programu EDIP predložila u martu prošle godine.