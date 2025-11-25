Slušaj vest

Pijani ukrajinski policajac ranio je trojicu ukrajinskih vojnika, ispalivši pritom najmanje 13 hitaca, saopštio je danas ukrajinski Državni biro za istrage.

Incident se dogodio u Zaporoškoj oblasti, gde je službenik ukrajinske policije van dužnosti, izazvao pucnjavu tokom sukoba sa vojnicima.

Incident se dogodio 23. novembra.

Navodi se da je alkoholisani policajac izazvao sukob sa grupom vojnih lica. Prvobitno je otvorio vatru iz automatske puške, ispalivši nekoliko nasumičnih hitaca u pravcu vojnika.

Nakon što su ga vojnici razoružali, službenik reda se vratio kući, uzeo svoje službeno oružje i ponovo izašao na ulicu.

Vrativši se na mesto sukoba, ispalio je još nekoliko hitaca prema vojnicima, ali ovaj put ciljajući da ih ubije.

Kao rezultat toga, trojica vojnika zadobila su prostrelne rane.