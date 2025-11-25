Slušaj vest

Devetoro dece i jedna žena ubijeni su nakon što je pakistanska vojska tokom noći izvršila vazdušne napade u avganistanskoj provinciji Host, saopštili su danas talibani.

Portparol talibanske vlade, Zabihula Mudžahid, naveo je da su avioni pod zastavom Pakistana oko ponoći pogodili jednu kuću u okrugu Gerbzvo.

"Pakistanske okupatorske snage bombardovale su kuću civila Vilajata Kana, pri čemu je mučenički stradalo devetoro dece i jedna žena, a njihova kuća je uništena", naveo je on na mreži X, deleći stravične fotografije za koje je naveo da prikazuju žrtve. Petoro dece bili su dečaci, a četvoro devojčice, dodao je.

Mudžahid je dodao da su dalji napadi pogodili provincije Kunar i Paktika, povredivši najmanje četvoro civila.

Islamabad se nije odmah oglasio.

Optužbe Kabula usledile su dan nakon smrtonosnog napada na bezbednosni objekat u Pešavaru, glavnom gradu pakistanske provincije Hajber Pahtunva, koja se graniči sa Avganistanom, u kojem su ubijena tri pripadnika bezbednosnih snaga, a 11 ih je ranjeno.

