BIVŠI UFC ŠAMPION U POSETI KOD KADIROVA: Jeo sam ko kralj! A tek što sam pucao! Najviše mi se dopao ručni raketni bacač (FOTO)
Bivši UFC šampion Džon Džons (38) putovao je u Čečeniju gde ga je ugostio tamošnji lider Ramzan Kadirov i rekao da je "jeo kao kralj"!
Amerikanac iz savezne države Njujork podelio je detalje svog putovanja na društvenim medijima:
"Bilo je vrhunski. Pozvao me je Kadirov lično! Proveo sam ceo dan slaveći 18. rođendan njegovog sina, imao sam priliku da pucam iz egzotičnih oružja, a omiljeno mi je višecevni raketni bacač (RPG). Nikada nisam video toliko hrane, jeo sam kao kralj", naveo je Džons.
Ranije, objavljeno je da je Džons kupio nekretninu u Groznom.
Džons je bio dvostruki šampion u poluteškoj kategoriji UFC, a kasnije u karijeri osvojio je i titulu u teškoj kategoriji. Poznat je i po tome što je postao najmlađi šampion u istoriji UFC, kada je osvojio titulu sa samo 23 godine.
Imao je problema sa zakonom: udario je u automobil i pobegao, što mu je donelo negativne posledice u karijeri.
Takođe, bio je suspendovan zbog pozitivnih testova na zabranjene supstance.
(Kurir.rs/P.V.)