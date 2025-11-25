Slušaj vest

Bivši UFC šampion Džon Džons (38) putovao je u Čečeniju gde ga je ugostio tamošnji lider Ramzan Kadirov i rekao da je "jeo kao kralj"!

Amerikanac iz savezne države Njujork podelio je detalje svog putovanja na društvenim medijima:

"Bilo je vrhunski. Pozvao me je Kadirov lično! Proveo sam ceo dan slaveći 18. rođendan njegovog sina, imao sam priliku da pucam iz egzotičnih oružja, a omiljeno mi je višecevni raketni bacač (RPG). Nikada nisam video toliko hrane, jeo sam kao kralj", naveo je Džons.

Ranije, objavljeno je da je Džons kupio nekretninu u Groznom.

Džons je bio dvostruki šampion u poluteškoj kategoriji UFC, a kasnije u karijeri osvojio je i titulu u teškoj kategoriji. Poznat je i po tome što je postao najmlađi šampion u istoriji UFC, kada je osvojio titulu sa samo 23 godine.

Imao je problema sa zakonom: udario je u automobil i pobegao, što mu je donelo negativne posledice u karijeri.

Takođe, bio je suspendovan zbog pozitivnih testova na zabranjene supstance.