Napadi militanata na severu Nigerije dostigli su alarmantne razmere, što dovodi do najgore situacije u pogledu gladi i prehrambene nesigurnosti koja je zabeležena u Africi, prema izveštaju Svetskog programa za hranu (WFP) objavljenom danas.

U izveštaju ove agencije UN za hranu predviđa da će do 2026. godine oko 35 miliona ljudi u Nigeriji verovatno biti ozbiljno gladno, što će biti najveći broj na kontinentu i najviši od kada agencija prati podatke o Nigeriji.

WFP takođe predviđa da će hrana nedostajati za najmanje 15.000 ljudi u saveznoj državi Borno, epicentru bezbednosne krize u Nigeriji, a da sledeće godine može doći do uslova nalik na glad velikih razmera.

Borno će biti označen kao "faza 5", što je najviši stepen prehrambene nesigurnosti prema klasifikaciji agencije, što je slična situacija kao u nekim delovima Gaze i Sudana.

"Severna Nigerija doživljava najtežu krizu gladi u poslednjoj deceniji, pri čemu su ruralne poljoprivredne zajednice najviše pogođene", navodi se u saopštenju WFP-a.

Zvaničnici navode da su česti napadi različitih naoružanih grupa onemogućili poljoprivrednicima da koriste svoju zemlju.

U oktobru je al-Kaidina grupacija "Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin" preuzela odgovornost za svoj prvi napad u Nigeriji, čime je ova grupa postala najnoviji član široke mreže naoružanih grupa koje napadaju ovu zemlju.

A pre nekoliko dana, više od 300 učenika i 12 nastavnika oteto je iz škole u saveznoj nigerijskoj državi Niger, samo četiri dana nakon što je 25 školskih dece oteto u susednoj državi Kebi, na 170 kilometara udaljenosti.

Nigerija je takođe pogođena velikim smanjenjem UN-ove humanitarne pomoći nakon što je predsednik SAD Donald Tramp odlučio da drastično smanji sredstva za Američku agenciju za međunarodni razvoj (USAID).

Zbog ovoga, USAID je obustavio finansiranje WFP-a, koji je upozorio da će već u decembru ostati bez resursa za hitnu pomoć u hrani i dohrani.

Nigerija je jedna od retkih zemalja u regionu u kojoj je ovo smanjenje dodatno pogoršalo prehrambenu krizu. U julu je agencija suspendovala pomoć u hrani širom zapadne i centralne Afrike.

"Bez sigurnih finansija, milioni ljudi će ostati bez pomoći 2026. godine, što će podstaći nestabilnost i pogoršati krizu koju svet ne može priuštiti da ignoriše", upozorila je agencija.