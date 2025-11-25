"POSTOJI NEKOLIKO DELIKATNIH DETALJA...": Oglasila se Bela kuća povodom mirovnih pregovora za Ukrajinu
Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit objavila je nove detalje u vezi sa mirovnim pregovorima koji se vode povodom rata u Ukrajini, navodi se u njenoj objavi na društvenoj mreži X.
"Tokom protekle nedelje, Sjedinjene Države su postigle ogroman napredak ka mirovnom sporazumu dovodeći i Ukrajinu i Rusiju za pregovarački sto. Postoji nekoliko delikatnih, ali ne i nepremostivih, detalja koje je potrebno rešiti i koji će zahtevati dalje razgovore između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država", napaisala je Livit na svom X profilu.
Podsetimo, neimenovani američki zvaničnik rekao je danas da je ukrajinska vlada "pristala na mirovni sporazum" posredovan od administracije američkog predsednika Donalda Trampa, kako bi se zaustavila skoro četvorogodišnja ruska ofanziva.
Američki zvaničnik i ukrajinski savetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov naveli su da je postignuto zajedničko razumevanje o predlogu, dok detalji još treba da budu razrađeni.
(Kurir.rs/M. V.)