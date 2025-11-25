Slušaj vest

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit objavila je nove detalje u vezi sa mirovnim pregovorima koji se vode povodom rata u Ukrajini, navodi se u njenoj objavi na društvenoj mreži X.

"Tokom protekle nedelje, Sjedinjene Države su postigle ogroman napredak ka mirovnom sporazumu dovodeći i Ukrajinu i Rusiju za pregovarački sto. Postoji nekoliko delikatnih, ali ne i nepremostivih, detalja koje je potrebno rešiti i koji će zahtevati dalje razgovore između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država", napaisala je Livit na svom X profilu.

Podsetimo, neimenovani američki zvaničnik rekao je danas da je ukrajinska vlada "pristala na mirovni sporazum" posredovan od administracije američkog predsednika Donalda Trampa, kako bi se zaustavila skoro četvorogodišnja ruska ofanziva.

1/11 Vidi galeriju Delegacije SAD, Ukrajine i Evrope na razgovoru o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba u Ženevi Foto: Martial Trezzini/Keystone

Američki zvaničnik i ukrajinski savetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov naveli su da je postignuto zajedničko razumevanje o predlogu, dok detalji još treba da budu razrađeni.