Portparolka Bele kuće Kerolin Levit oglasila se na svom "X" nalogu o mirovnom sporazumu Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.

Ukrajinski savetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov saopštio je da je Ukrajina načelno prihvatila revidiranu verziju sporazuma, a Bela kuća saopštila je ukratko detalje o kojima će uživo porazgovarati američki predsednik Donald Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Tokom prethodne nedelje, Sjedinjene Države su napravile veliki napredak u dovođenju Ukrajine i Ruske Federacije za pregovarački sto. Postoji nekoliko delikatnih, ali ne i nepremostivih detalja koje je potrebno razrešiti i koji zahtevaju dalje razgovore između Ukrajine, Ruske Federacije i Sjedinjenih Država", napisala je portparolka Bele kuće.

Američki predsednik Donald Tramp ucenio je ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini.

Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO paktu, kao i povlačenje trupa iz delova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvek.