Postavljanje veštačke jelke na trgu u brazilskom gradu Manaus završilo se tragično, kada je dizalica zgnječila jednog radnika.

Do tragedije je došlo u nedelju kada je dizalica pokušavala da podigne jedan od delova. Međutim, mašina nije mogla da izdrži njegovu težinu i ostane na zemlji, zbog čega se prevrnula.

Trenutak nesreće uhvaćen je na snimku koji sada kruži po društvenim mrežama.

Nažalost, radnik Antonio Paulo Rodrigez de Suza (40) bio je pored dizalice, koja ga je zgnječila.

Samo nekoliko sekundi ranije on je objavio snimak sa lica mesta, na kom se vidi instalacija jelke.

Pored njega, još jedan radnik, Enes Limborio Ramos (47) povređen je u incidentu.

Radnik koji je bio u dizalici, obučen u kostim Deda Mraza, ubrzo je uhapšen, ali je pušten na slobodu.

Policija je rekla da je poginuli radnik bio na bolovanju u vreme incidenta i nije nosio zaštitnu opremu.