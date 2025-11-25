Slušaj vest

Jedan od članova bande, koju su činili migranti iz Maroka, razbio je automobil mladog para kako bi ih opljačkao, a onda je silovao devojku (20) dok su ostali držali njenog dečka (20).

Do horora je došlo 25. oktobra ove godine u parku u Rimu, a trojica napadača danas su uhapšena.

Prema izjavi datoj policiji, verenici su, nakon što su proveli veče napolju, odlučili da se povuku u park kako bi razmenili nežnost kada je, iznenada, njihov automobil okružila grupa muškaraca u onome što je izgledala kao pljačka.

Nakon što su razbili prozor, pokušali su da uzmu devojčin mobilni telefon, koji je stajao na kontrolnoj tabli. Ali to je bio samo početak užasa: dvadesetogodišnjakinja je potom izvučena napolje i, pred očima svog dečka, kog su držali, silovana je. Nakon silovanja, mladić i devojka su opljačkani. Šokirani par je potom otišao da potraži pomoć i podnese prijavu.

Nakon skoro mesec dana istrage, uhapšena su tri člana bande. Jedan od njih je uspeo da pobegne u Veronu i uhapšen je prošle subote.

Istražitelji su ih identifikovali analizom otisaka prstiju i foto identifikacijom žrtava, koje su videle lica najmanje trojice napadača. Optuženi su za grupno silovanje i pljačku.

Ali istraga nije završena: policija i tužilaštvo su na tragu ostalih članova bande koji su verovatno bili prisutni, ali pod okriljem mraka.