Očekuje se da će Rusija odbaciti novi sporazum o prekidu vatre od 19 tačaka koji su sastavile SAD i Ukrajina, sugerišući da će rat trajati barem do Božića, rekli su izvori za Njujork Post.

Bela kuća je saopštila da radi na postizanju dogovora pošto je ruski predsednik Vladimir Putin pokazao interesovanje za originalnu verziju plana sa 28 planova, koja je u velikoj meri favorizovala Moskvu.

Ali izvori upoznati sa situacijom sugerišu da je Rusija spremna da odbaci plan i pokrene medijsku hajku protiv SAD, tvrdeći da su se predsednik Tramp i Putin na samitu na Aljasci u principu složili oko prethodnog plana od 28 tačaka koji je Rusiji dao praktično sve što je želela.

Izvori su napomenuli da Rusija i dalje ima nekih problema sa planom od 28 tačaka, pa zašto bi bili saglasni sa manje povoljnom najnovijom verzijom?

Plan od 28 tačaka izazvao je žestoko negodovanje međunarodne zajednice.

"Tokom prošle nedelje, Sjedinjene Države su postigle ogroman napredak ka mirovnom sporazumu dovodeći i Ukrajinu i Rusiju za pregovarački sto", rekla je portparolka Bele kuće Karolina Livit u saopštenju u utorak.