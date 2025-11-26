OVA PRESTONICA NOSI TITULU NOVOG NAJNASELJENIJEG GRADA NA SVETU: Ima 42 miliona stanovnika, nalazi se u Aziji (FOTO)
Svet ima novi najnaseljeniji grad.
Prema novom izveštaju Ujedinjenih nacija, Džakarta je zauzela prvo mesto, ispred glavnog grada Bangladeša, Dake.
Sa procenjenom populacijom od skoro 42 miliona, Džakarta se popela na vrh. Bila je rangirana na 33. mestu u prethodnoj rang listi 2018. godine, kada je Tokio bio na vrhu. Ali pitanje je koliko dugo će Džakarta ostati na vrhu. Daka trenutno ima populaciju od 36 miliona i „očekuje se da će do sredine veka postati najnaseljeniji grad na svetu“.
To je znak brzih promena koje se dešavaju širom sveta, sa porastom gusto naseljenih megagradova, izveštava NBC News. Skoro polovina od 8,2 milijarde ljudi na planeti sada živi u gradovima, prema izveštaju „Svetski izgledi za urbanizaciju 2025“, što označava udvostručavanje broja gradskih stanovnika u poslednjih 75 godina.
Devet od 10 najnaseljenijih gradova na svetu nalazi se u Aziji. Jedini izuzetak je egipatska prestonica Kairo, koja je na 7. mestu sa populacijom od 25 miliona ljudi, što je više nego dvostruko više od populacije Njujorka.
(Kurir.rs/Index.hr)