Baka (Gramma, prim. aut.), voljena galapagoska kornjača u zoološkom vrtu u San Dijegu za koju se veruje da ima 141 godinu, eutanazirana je nakon što je patila od sve većeg propadanja kostiju zbog uznapredovale starosti.

Dovedena u zoološki vrt pre skoro jednog veka, baka je preživela više od 20 predsedničkih mandata, dva svetska rata i dve pandemije.

Veruje se da ima 141 godinu, kornjača koju je zoološki vrt na društvenim mrežama opisao kao "svedoka istorije, voljenu ikonu i izvanrednog ambasadora svoje vrste", eutanazirana je u četvrtak zbog propadanja kostiju uzrokovanog njenim godinama.

- Dobila je stručnu podršku zbog tekućih stanja povezanih sa njenim godinama, a timovi za zdravlje i negu divljih životinja doneli su tešku i saosećajnu odluku da se oproste - navodi se u saopštenju Alijanse za divlje životinje zoološkog vrta u San Dijegu.

Nazvana "Kraljica zoološkog vrta" od strane svojih čuvara, veruje se da je baka dovedena u objekat u San Dijegu sa drugim galapagoskim kornjačama između 1928. i 1931. godine, ubrzo nakon svečanog otvaranja zoološkog vrta 1923. godine. Iako nije jasno kada je tačno rođena, stručnjaci procenjuju da je imala oko 141 godinu, što je čini najstarijim stanovnikom zoološkog vrta.

- Slatka i stidljiva kornjača, tiho je dotakla živote bezbroj ljudi tokom skoro jednog veka u San Dijegu - saopštio je savez.

Zoološki vrt je objavio video na kojem jede vegetarijanske obroke — rimska salata i plodovi kaktusa bili su joj posebno omiljeni — i luta po svom staništu i lenjo se kreće kroz jezerce.

- U njeno sećanje, pozivamo vas da uživate u izdašnoj salati punoj voća, posebnom odavanju počasti veoma posebnoj kornjači - navodi se u objavi zoološkog vrta na društvenim mrežama.