Mirovni plan koji su odobrili ukrajinski i američki zvaničnici predviđa da se broj pripadnika ukrajinske vojske u mirnodopskim uslovima ograniči na 800.000, preneo je 25. novembra Financial Times, pozivajući se na neimenovane ukrajinske zvaničnike.

Vojska ove veličine i dalje bi bila druga najveća u Evropi posle Rusije i približila bi se svojoj sadašnjoj ratnoj brojnosti od oko 900.000 pripadnika.

Vest dolazi nakon što je početni mirovni plan, koji je Vašington predstavio prošle nedelje i koji je kritikovan zbog uslova koji u velikoj meri idu u korist Rusiji, predviđao ograničavanje ukrajinskih snaga na 600.000 vojnika.

Najosetljivija pitanja, pre svega ona koja se odnose na teritoriju, biće naknadno rešavana na nivou predsednika Donalda Trampa i predsednika Volodimira Zelenskog.

Dok je američki zvaničnik koga citira CBS News rekao da je Ukrajina pristala na izmenjeni mirovni predlog, i dalje ostaje nejasno kakav je stav Moskve.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da Rusija zvanično nije dobila novu verziju, ali je upozorio da će je Moskva odbaciti ukoliko ne ispuni njene dugogodišnje zahteve.

Postoji nekoliko osetljivih, ali ne i nerešivih detalja koji moraju da se razjasne i koji će zahtevati dalje razgovore između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država, izjavila je portparolka Bele kuće Karolin Levit.