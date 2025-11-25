Sledećeg dana, 26. novembra, zakazana je zvanična ceremonija dočeka u Palati jedinstva, nakon čega će uslediti rusko-kirgiski razgovori. Posle ovih razgovora, lideri će potpisati zajedničku izjavu i zaključiti niz međuvladinih i trgovinskih sporazuma. Posle razmene potpisanih dokumenata, predsednici će dati saopštenja o rezultatima razgovora, a zatim će biti održan državni prijem.

U četvrtak, 27. novembra, ruski lider će prisustvovati samitu ODKB-a, koji će se održati u užem i proširenom formatu. Pored toga, planirana je ceremonija potpisivanja dokumenata, uključujući završnu deklaraciju koja će izložiti jedinstveni pristup država članica ključnim pitanjima na međunarodnoj i regionalnoj agendi. Događaji ODKB-a završiće se zvaničnim prijemom koji će prirediti predsednik Kirgistana u čast šefova država organizacije.

Prema tradiciji, nije planirana zajednička konferencija za novinare za lidere, ali se očekuje da će se Putin obratiti medijima nakon posete Biškeku.