Slušaj vest

U noći 25. novembra ukrajinska prestonica našla se pod najintenzivnijim napadom od početka jeseni.

Udar je izveden na više talasa i bio je usmeren gotovo isključivo na energetsku infrastrukturu glavnog grada.

Najveću štetu pretrpela je hidroelektrana Višgorod, koja se nalazi oko 15 kilometara severno od Kijeva. Prema preliminarnim informacijama, dve rakete „Kinžal“ direktno su pogodile ovaj objekat, izazvavši ozbiljna oštećenja na ključnim segmentima pogona. Napad je pogodio i kijevske termoelektrane TE-5 i TE-6, kao i više podstanica, što je dovelo do nestanaka struje i grejanja u brojnim gradskim okruzima.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana saopštila je da je pokušala presretanje ruskih projektila, ali je, prema istim izvorima, značajan deo raketa uspeo da probije odbranu i pogodi ciljane objekte. Do jutra nije stigla nijedna zvanična izjava vlasti u Kijevu o razmerama štete.

Dodatnu potvrdu udara dala je i NASA: njihov satelitski FIRMS sistem, koji detektuje toplinske anomalije, zabeležio je požar u termoelektrani TE-5 tokom napada. Podaci ukazuju na direktan pogodak u kompleks elektrane, što se poklopilo sa informacijama dostupnim od ranog jutra na ukrajinskim kanalima.

Pored Višgoroda, TE-5 i TE-6, gađane su i druge energetske lokacije u Kijevu. U više delova grada svetla su se ugasila, metro je obustavio rad, a obimni prekidi struje proširili su se na okolne oblasti prestonice.

Prema ukrajinskom Ratnom vazduhoplovstvu, napad je počeo poletanjem tri ruska aviona MiG-31K, platformi koje nose hipersoničnu raketu „Kinžal“. Dodatno, dva strateška bombardera Tu-160 ispalila su krstareće rakete iz vazdušnog prostora. U isto vreme, na ukrajinske gradove lansiran je veliki broj dronova-kamikaza „Geran“.

Ukrajinski mediji objavili su da je jedna od raketa pala na stambenu zgradu nakon što je navodno pogodio protivraketni projektil njihove PVO, što je otvorilo novu liniju sukobljenih izjava. Ukrajinski Generalštab negirao je ovu verziju, tvrdeći da je „Rusija namerno gađala civilne ciljeve“, dok je protivvazdušna odbrana navodno presrela veliki deo raketa.

Ruski kombinovani udar nastavio se i u jutarnjim satima. Dronovi „Geran“ pogodili su ciljeve u Černigovskoj, Sumskoj, Čerkaskoj, Dnjepropetrovskoj, Nikolajevskoj i Poltavskoj oblasti. Detaljni podaci o rezultatima jutarnjih udara očekuju se u narednom izveštaju ukrajinskog vazduhoplovstva.