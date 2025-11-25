Slušaj vest

Švedska razmatra kupovinu krstarećih i balističkih raketa dugog dometa, jer se očekuje da će vojna pretnja Moskve porasti u narednih pet godina, upozorile su švedske oružane snage u vladinom memorandumu, koji je izvestio SVT .

Predložene rakete mogle bi da dosegnu ciljeve udaljene do 2.000 kilometara, što bi Švedskoj omogućilo da udari duboko unutar ruske teritorije.

Načelnik Generalštaba odbrane Karl-Johan Edstrem rekao je da će biti korišćeni samo ako Rusija napadne NATO i ako se aktivira Član 5 o kolektivnoj odbrani.

Udari bi bili usmereni na ruske komandne centre, sisteme za nadzor i kritičnu infrastrukturu kako bi se usporila svaka dalja ofanziva.

U izveštaju se predlaže da se deo švedskog odbrambenog budžeta – oko 1,5% BDP-a – izdvoji za modernizaciju vojnih objekata, čime bi se osiguralo da zemlja može da služi kao strateška pozadinska baza za NATO.

Edstrem je opisao plan kao jačanje švedske „totalne odbrane“, sveobuhvatnog sistema koji integriše nacionalne i savezničke odbrambene ciljeve.

1/5 Vidi galeriju Rakete Foto: Handout / AFP / Profimedia, Shutterstock

Švedska najpouzdaniji evropski saveznik Ukrajine

Švedska se pojavila kao jedan od najpouzdanijih evropskih saveznika Ukrajine, pružajući značajnu vojnu i finansijsku podršku od potpune invazije Rusije 2022. godine.

Zemlja je isporučila artiljeriju, oklopna vozila, borbene čamce modela 90, protivtenkovsko oružje, kamione i komunikacionu opremu, a istovremeno je pomagala Ukrajini da razvije sisteme dugog dometa i mogućnosti protivvazdušne odbrane.

Kijev i Stokholm su 22. oktobra potpisali pismo o namerama švedske kompanije Saab AB da proda Ukrajini 100-150 lovaca Gripen najnovije generacije serije E tokom narednih 10-15 godina.

Švedski premijer Ulf Kristerson pozdravio je planirani sporazum kao „dugoročni“, rekavši da bi prve isporuke mogle početi za otprilike tri godine.

Ubrzo nakon što su dve zemlje potpisale sporazum, pojavili su se izveštaji da švedski proizvođač oružja Saab razmatra otvaranje fabrike za finalnu montažu svojih lovaca Gripen u Ukrajini.