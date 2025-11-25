Nejasno da li su razgovori trilateralni ili SAD sprovode „šatl diplomatiju“

Ukrajinska delegacija učestvuje u tajnim)razgovorima u Abu Dabiju, gde se održavaju sastanci na visokom nivou između američkih i ruskih zvaničnika, objavio je Aksios pozivajući se na izvore.

Ukrajinski tim navodno predvodi Kirilo Budanov, načelnik Glavne obaveštajne uprave (GUR) Ministarstva odbrane Ukrajine.

Prema pisanju agencije Axios, ukrajinski zvaničnici komuniciraju i sa američkom i sa ruskom delegacijom. Ostaje nejasno da li su ovi razgovori trilateralni ili Vašington sprovodi „šatl diplomatiju“.

Aksios izveštava da su sastanci prvobitno bili planirani kao razgovori na visokom nivou između „šefova ukrajinske i ruske vojne obaveštajne službe“ o „drugoj temi“, verovatno nepovezanoj sa mirovnim naporima.

Ali neočekivani dolazak Dena Driskola, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, promenio je dnevni red.

Kijev post je kontaktirao Službu državne bezbednosti radi potvrde ove informacije, kao i nekoliko ukrajinskih zvaničnika, ali nije dobio nikakve komentare.

Driskol u Abu Dabiju predstavlja revidiranu verziju Trampovog mirovnog plana, ažuriranog nakon konsultacija između SAD, Ukrajine i Evrope u Ženevi

Kirilo Budanov Foto: Volodymyr Tarasov / Sipa Press / Profimedia

Novi nacrt sada sadrži 19 tačaka umesto prvobitnih 28, čime se uklanjaju prethodni predlozi o ograničavanju veličine Oružanih snaga Ukrajine i amnestiji za ratne zločine.

Očekuje se da će teritorijalna pitanja direktno razmatrati predsednici Volodimir Zelenski i Donald Tramp u narednim danima.

Iako detalji najnovijeg predloga nisu u potpunosti otkriveni, jedan američki vojni zvaničnik je opisao raspoloženje kao optimistično i okarakterisao razgovore kao brzo napredujuće.

Driskolova kancelarija je saopštila da američko-ruski razgovori „idu dobro“ i da Vašington „ostaje optimističan“.

Ukrajina je pristala na osnovne mirovne uslove koje je posredovao Tramp

Ukrajina je navodno pristala na glavne uslove mirovnog predloga koji je iznela Trampova administracija, a ostalo je da se dogovore samo manji detalji.

Prema izveštaju CBS News-a , američki zvaničnik je rekao da je Kijev efikasno prihvatio sporazum, nazivajući preostala pitanja tehničke prirode.

Savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika Ukrajine Rustem Umerov potvrdio je da je nakon konsultacija sa američkim kolegama postignut „zajednički dogovor“ o ovom predlogu, ističući da su završni koraci još uvek pred nama.