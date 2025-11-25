"Nije lako, ali mislim da ćemo uspeti", izjavio je predsednik SAD Donald Tramp u vezi sa ratom u Ukrajini, dok se obraćao u Ružičnjaku Bele kuće.

Takođe smo čuli da američki lider ponavlja ranije iznete tvrdnje o okončanju više ratova širom sveta i o tome kako je očekivao da će zaustavljanje ruske invazije na Ukrajinu biti lakše nego što je zaista bilo, prenosi Sky News.