Mislim da pravimo napredak, rekao je Tramp.
Predsednik SAD u Beloj kući
TRAMP NA CEREMONIJI POMILOVANJA ĆURKI NAJAVIO KRAJ RATA U UKRAJINI: Vepma smo blizu dogovora, mislim da ćemo uspeti
"Nije lako, ali mislim da ćemo uspeti", izjavio je predsednik SAD Donald Tramp u vezi sa ratom u Ukrajini, dok se obraćao u Ružičnjaku Bele kuće.
On je prisustvovao tradicionalnoj ceremoniji pomilovanja ćurki povodom Dana zahvalnosti.
Ponovo se osvrćući na Ukrajinu, Tramp dodaje:
"Mislim da smo veoma blizu dogovora, videćemo… Mislim da pravimo napredak".
Takođe smo čuli da američki lider ponavlja ranije iznete tvrdnje o okončanju više ratova širom sveta i o tome kako je očekivao da će zaustavljanje ruske invazije na Ukrajinu biti lakše nego što je zaista bilo, prenosi Sky News.
