"Nije lako, ali mislim da ćemo uspeti", izjavio je predsednik SAD Donald Tramp u vezi sa ratom u Ukrajini, dok se obraćao u Ružičnjaku Bele kuće.

On je prisustvovao tradicionalnoj ceremoniji pomilovanja ćurki povodom Dana zahvalnosti.

Ponovo se osvrćući na Ukrajinu, Tramp dodaje:

"Mislim da smo veoma blizu dogovora, videćemo… Mislim da pravimo napredak".

Takođe smo čuli da američki lider ponavlja ranije iznete tvrdnje o okončanju više ratova širom sveta i o tome kako je očekivao da će zaustavljanje ruske invazije na Ukrajinu biti lakše nego što je zaista bilo, prenosi Sky News.

Kurir.rs/Sky News

