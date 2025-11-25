Slušaj vest

Telo bebe pronađeno je jutros u postrojenju za sortiranje otpada u nemačkom gradu Bremenu.

Telo je oko 9.10 časova primetio zaposleni koji je radio na preradi otpada u industrijskoj luci, potvrdila je policija.

Reporter Nemačke novinske agencije (DPA) rekao je da je vozilo pogrebnog preduzeća stiglo u prostorije kompanije ubrzo nakon otkrića.

Identitet deteta, okolnosti njegove smrti i informacije o njegovim mogućim roditeljima još nisu poznati.

Policija istražuje

Vlasti su pokrenule istragu kako bi utvrdile okolnosti pod kojima je beba završila u otpadu i da li je bila živa kada je ostavljena u kontejneru. Policija je saopštila da u ovom trenutku ne može da izvuče nikakve zaključke o mogućem krivičnom delu.

Mesto događaja se nalazi u poslovnoj zoni industrijske luke severno od reke Vezer.

Prema snimcima sa mesta događaja, to je područje gde se nalazi komercijalni otpad, uključujući građevinski materijal i plastiku. U blizini se nalaze i drugi industrijski objekti, uključujući čeličanu i gradilište za tunel autoputa A281.

Kurier.rs/Stern

