Slušaj vest

Otprilike dve nedelje nakon smrti četvoročlane nemačke turističke porodice u Istanbulu, utvrđen je uzrok smrti.

Prema izveštaju o obdukciji, roditelji i njihovo dvoje dece umrli su od trovanja visokotoksičnim gasom fosfinom.

Porodicu su činili otac Servet (38), majka Čigdem (27) i njihovo dvoje dece, Masal (3) i Kadir (6).

Šta je fosfin?

Fosfin je bezbojan, bez mirisa (u čistom stanju), ali izuzetno toksičan i zapaljiv gas.

Koristi se u suzbijanju štetočina i snažan je neurotoksin i metabolički otrov koji je opasan čak i u niskim koncentracijama.

1/4 Vidi galeriju Otac, majka i dvoje dece iz Nemačke umrli u Istanbulu od posledica trovanja. Foto: Printscreen/X

Podsećamo, četvoročlana porodica iz Hamburga je umrla na odmoru u Istanbulu. Prvobitno su umrli majka i dvoje dece, a potom i otac, koji je bio na odeljenju Intenzivne nege. Prema prvobitnim izveštajima je navedeno da je uzrok smrti bilo trovanje hranom, ali je već sledeći izveštaj navodio da je smrt prouzrokovana hemijskom trovanjem u njihovom hotelu.



Neispunjen san

Porodica je svake godine dolazila u Tursku na odmor. Ovog leta su uredili i renovirali potkrovlje u porodičnom stanu u svom rodnom mestu Boldavin.

- Planirali su da se presele ovamo. Ovo je bio njihov san - rekao je otac preminule žene.