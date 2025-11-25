Slušaj vest

Za dugoročno rešenje ukrajinskog sukoba potrebno je mnogo više temeljnih i strpljivih inicijativa, istakao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u intervjuu za Jutjub kanal "Franko-ruski dijalog".

Naveo je i da Rusija ostaje na poziciji da je diplomatsko rešenje najpoželjnije.

Govoreći o američkom mirovnom planu od 28 tačaka, Lavrov kaže da je "previše nejasnoća".

"Previše je nejasnoća. Zelenski jednom u Istanbulu tvrdi da je spreman da razgovara o tom planu i uskladi prihvatljive formulacije, a onda njegovi predstavnici uključujući zamenika stalnog predstavnika Ukrajine pri UN izjavljuju da je to isključeno. Teško mi je da komentarišem takve spekulacije", naglasio je Lavrov.

Dodao je da je susretu na Aljasci prethodila poseta specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa Moskvi, sa direktnim uputstvima predsednika Trampa. Vitkof je na razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom doneo konkretne parametre mogućeg rešenja koji su uzimali u obzir ruske principijelne stavove – da je neophodno usredsrediti se na otklanjanje prvobitnih uzroka ovog konflikta, koje "svi dobro poznajemo".

"Ova drama počela je zapadnim pokušajem da se Ukrajina uvede u NATO, da se stvori vojna pretnja Rusiji direktno na našim granicama, suprotno i kršeći sva obećanja data Sovjetskom Savezu, kao i suprotno dogovorima zaključenim sa Ruskom Federacijom u okviru OEBS-a – o nedeljivosti bezbednosti i obavezi da nijedna organizacija i nijedna država u Evropi neće jačati sopstvenu bezbednost na račun bezbednosti drugih. To je bilo potvrđeno na najvišem nivou, a NATO je radio upravo suprotno", podsetio je Lavrov.

Drugi koren problema je, kako je objasnio šef ruske diplomatije, "zakonski utvrđeni kurs kijevskog nacističkog režima, koji je Zapad doveo na vlast u februaru 2014. putem krvavog, protivustavnog državnog udara, da istrebljuje sve što je rusko"..

"Rusima u Ukrajini Zelenski je još pre Specijalne vojne operacije direktno posavetovao da se pokupe i odu u Rusiju ako se, kao građani Ukrajine, osećaju delom ruske kulture. To je bio njegov direktan poziv. U suštini, i Donbas i Novorusija slede njegove savete", podvukao je šef ruske diplomatije.

O Trampovoj politici

Što se tiče pitanja o tome kako Amerikanci, odnosno Trampova administracija, gledaju na Evropu i uopšte na svet, Lavrov je istakao da njihovi postupci izazivaju protivrečne ocene.

"Tramp je došao na vlast sa parolom 'Učinimo Ameriku ponovo velikom', kritikovao Bajdena zbog ideološkog mešanja u sve svetske procese, nametanja neoliberalnih pristupa i odgajanja neoliberalnih elita. Rekao je da se SAD za vreme njegove vladavine neće time baviti, već samo onim što je korisno i u skladu sa nacionalnim interesima", naglasio je on.

U praksi, nastavio je Lavrov, metodi su drugačiji, bez ideologije. Tramp je raspustio Američku agenciju za međunarodni razvoj (USAID) i druge instrumente ideološkog pritiska širom sveta, koji su bili tesno povezani sa politikom demokrata.

"Ali cilj da Amerikanci svima diktiraju svoju volju je ostao, a možda čak i postao otvoreniji kada je spala ideološka 'ljuska'", primetio je šef ruske diplomatije.

Napomenuo je da se njihov pristup može opisati na različite načine, ali suština je da "Amerika mora biti prva svuda i da je svi moraju slušati".

Tramp zaustavlja ratove, ali ne rešava uzroke

"Isto važi i za spoljnu politiku. Svih 'osam ratova' koje je Tramp 'zaustavio' – zaista cenimo njegovu težnju da ne započinje ratove kao njegovi prethodnici, već da ih zaustavi – u nekom trenutku su stali. Objavljena su primirja na Bliskom istoku, između Pakistana i Avganistana, Kambodže i Tajlanda, u Demokratskoj Republici Kongo i Ruandi. Ali se te inicijative nisu doticale prvobitnih razloga (tih sukoba). Već su se počeli problemi na granici Kambodže i Tajlanda, između Avganistana i Pakistana, a ni, blago rečeno, na palestinsko-izraelskom pravcu situacija nije ni približno bezbrižna", podvukao je Lavrov.

Dodao je da zato težnja da se odmah zaustavi krvoproliće zaslužuje svaki podsticaj.

"Ali za dugoročno rešenje potrebno je mnogo više temeljnih i strpljivih inicijativa koje nisu užurbane", poručio je šef ruske diplomatije.