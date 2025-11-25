Slušaj vest

Šef kabineta ukrajinskog predsednika, Andrij Jermak, izjavio je za Axios da Volodimir Zelenski želi da se sastane sa predsednikom SAD Donaldom Trampom "što je pre moguće" - moguće čak i tokom Dana zahvalnosti - kako bi finalizovali zajednički američko-ukrajinski sporazum o uslovima okončanja rata.

Zvaničnici SAD i Ukrajine su načelno saglasni oko većine aspekata plana, koji je značajno modifikovan u odnosu na prvobitni američki predlog od 28 tačaka. Ipak, Zelenski želi da o pitanjima teritorijalnih ustupaka direktno pregovara sa Trampom.

Zvaničnik SAD potvrdio je da su vođeni razgovori o sastanku ove ili naredne nedelje, ali datum još nije utvrđen. Tramp će napustiti Vašington u utorak uveče zbog Dana zahvalnosti i planira da boravi u Mar-a-Lagu do nedelje. Jermak je rekao da bi sastanak oko praznika imao simbolički značaj.

"Nadam se da će poseta predsednika Zelenskog biti što je pre moguće, jer... to će pomoći predsedniku Trampu da nastavi svoju istorijsku misiju da okonča ovaj rat", rekao je Jermak u intervjuu za Axios. "Jer Tramp može reći: 'Pogledajte, ovo je potvrđeno i dogovoreno, naš stav sa Ukrajincima. Podržavamo ga i sada nastavljamo da razgovaramo sa Rusima".

Sporne teritorije

Jermak je naveo da je primarni jaz koji predsednici treba da premoste vezan za teritoriju. Prvobitni plan od 28 tačaka predviđao je dodatne teritorijalne ustupke Rusiji, izazivajući snažan otpor Ukrajine i njenih saveznika. SAD su argumentovale da trenutni tok rata sugeriše da bi Ukrajina ionako mogla izgubiti te teritorije.

Osim specifičnih pitanja, naročito teritorijalnih, koja Zelenski želi da razmotri sa Trampom, Jermak je rekao da trenutni nacrt odgovara interesima Ukrajine i poštuje njene "crvene linije".

Jedno od ključnih pitanja koje je prilagođeno u novom nacrtu su bezbednosne garancije koje bi SAD i njihovi evropski saveznici pružili Ukrajini.

"Sada izgleda veoma solidno", rekao je Jermak o tekstu o bezbednosnim garancijama. "Mislim da je ovo istorijska odluka predsednika Trampa i SAD da izdaju ove snažne garancije, koje Ukrajina nikada ranije nije imala".

Jermak je dodao da će garancije biti "pravno obavezujuće" i da je bilo "pozitivnih reakcija" od strane SAD na ideju da se one formalizuju u ugovoru. Prethodni nacrt predviđao je da SAD i NATO tretiraju kontinuirani ruski napad na Ukrajinu kao napad na čitavu "transatlantsku zajednicu".

Ukrajina i NATO

Prvobitni američki plan predviđao je da Ukrajina isključi članstvo u NATO i prisustvo NATO trupa na svojoj teritoriji u zamenu za bezbednosne garancije. Jermak je rekao da Ukrajina neće ukinuti ustavnu obavezu da u budućnosti teži NATO-u, ali da "živimo u realnosti da sada nismo u NATO".

Nivo optimizma koji pokazuju SAD i Ukrajina je visok, imajući u vidu da je pre samo nekoliko dana Tramp javno vršio pritisak na Zelenskog da potpiše plan za koji je ukrajinski predsednik rekao da bi koštao Ukrajinu dostojanstva.

Jermak je rekao da je plan od 28 tačaka bio „neprihvatljiv“, ali da je to sada prošlost. Trenutni nacrt sada ima 19 tačaka, iz njega su uklonjena pitanja koja nisu direktno vezana za mir u Ukrajini, a nekoliko drugih tačaka je prilagođeno da bude prihvatljivije za Kijev..

ermak je pohvalio američke sagovornike, uključujući sekretara za državu Marka Rubija, sekretara vojske Dena Driskola i izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.

S druge strane, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je rekao da, iako je Moskva "pozdravila" prvobitni američki plan, "situacija će biti fundamentalno drugačija" ako nova verzija odstupa od dogovora postignutih između Trampa i predsednika Vladimira Putina.

Jermak se našao u centru skandala zbog korupcije u administraciji Zelenskog, ali je branio predsednikov antikorupcijski rad i naglasio da je fokus na završetku rata.

On je rekao da smrtonosni ruski napadi na Kijev tokom noći pokazuju da Rusija ne planira mir, ali je dodao da, ako SAD i Ukrajina mogu finalizovati zajednički stav i Tramp natera Putina na pregovore po tim uslovima, kraj rata može biti blizu.