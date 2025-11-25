Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp se upravo oglasio na društvenoj mreži Truth Social.

- Tokom prošle nedelje, moj tim je postigao ogroman napredak ka okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Prošlog meseca je ubijeno 25.000 vojnika. Prvobitni mirovni plan od 28 tačaka, koji su sastavile Sjedinjene Države, usavršen je, uz dodatne doprinose obe strane, i ostalo je samo nekoliko tačaka neslaganja - naveo je Tramp i dodao:

- U nadi da ću finalizovati ovaj mirovni plan, naložio sam svom specijalnom izaslaniku, Stivu Vitkofu, da se sastane sa predsednikom Putinom u Moskvi, dok će se sekretar vojske Den Driskol sastati sa Ukrajincima u isto vreme.

Tramp je dodao da će biti obavešten o napretku, zajedno sa potpredsednikom DŽ. D. Vensom, državnim sekretarom Markom Rubiom, sekretarom odbrane Pitom Hegsetom i šeficom kabineta Bele kuće Suzi Vajls.

- Radujem se što ću se uskoro sastati sa predsednikom Zelenskim i predsednikom Putinom, ali tek kada sporazum o okončanju ovog rata bude konačan ili u završnoj fazi. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom veoma važnom pitanju i nadajmo se svi da će se postići mir. Što pre - napisao je Tramp.