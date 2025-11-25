Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp razmatra mogućnost smene direktora američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaša Patela u narednim mesecima, jer su on i njegovi najbliži saradnici sve nezadovoljniji negativnim naslovima u medijima koje je Patel izazvao.

Kako navode izvori upoznati sa situacijom za MS Now (bivši MSNBC), Patel je bio na meti kritika zbog upravljanja resursima biroa, uključujući obezbeđenje svoje devojke i korišćenje vladinog aviona, kao i sukoba sa drugim Trampovim pristalicama.

Tramp i saradnici iz Bele kuće saopštili su bliskim saradnicima da predsednik razmišlja o smeni Patela i da za novog direktora FBI razmatra visokog zvaničnika Endrua Bejlija, navode tri izvora.

Prema izvorima, Patel se nalazi na "tankom ledu", a njegov odlazak deluje sve izvesnije, dok je Bejli "logičan" kandidat za naslednika, iako Tramp može da promeni odluku u narednim nedeljama.

Bejli je prethodno bio glavni tužilac američke savezne države Misuri i uživa visoke ocene unutar FBI, koji ga smatra ''stabilnom rukom'', dok kritičari smatraju da Patel i Bonđino takvu reputaciju nemaju.

Ranije danas, Patel je prisustvovao ceremoniji pomilovanja ćurki povodom Dana zahvalnosti, gde ga je Tramp javno pohvalio i rekao da je "veoma zauzet i radi odličan posao".

U intervjuu prošle nedelje za Foks njuz, predsednik je podržao Patela rekavši da ima poptuno poverenje u njega.

Foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

Međutim, MS Now navodi da je državna pravobraniteljka SAD Pem Bondi bila nezadovoljna Patelom, posebno zbog njegovih preuranjenih objava na društvenim mrežama o napretku istraga, koje su ih ponekad, kako je rekla, ugrožavale.

I ona i zamenik generalnog tužioca SAD Tod Blanš bili su iritirani stalnim medijskim pričama o njegovoj sumnjivoj upotrebi državnih resursa, dodaje MS Now.

Mediji su izvestili da je Patel koristio vladin avion za ono što su kritičari nazvali "romantičnom večerom" kako bi posetio devojku u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji i da je koristio specijalnu jedinicu za obezbeđenje devojke, dodaje portal.

Tramp je u septembru imenovao Endrua Bejlija na poziciju zamenika direktora FBI, zbog zabrinutosti republikanaca oko nedostatka iskustva zamenika direktora Dena Bonđina, dodaje MS Now.

Bonđino, konzervativni radio voditelj i bivši agent Tajne službe, nije imao iskustvo u FBI kada ga je Tramp imenovao za zamenika direktora nakon inauguracije.

Po saveznom zakonu, Tramp može imenovati Bejlija za vršioca dužnosti direktora FBI bez potvrde američkog Senata, ali tek nakon što Bejli provede najmanje 90 dana na svojoj trenutnoj funkciji, a na trenutnu poziciju Bejli je imenovan 15. septembra

Nakon 15. decembra, Bejli može bidi vršilac dužnosti direktora FBI narednih 210 dana bez potvrde, dodaje MS Now.

Bela kuća: Ova priča potpuno je izmišljena

Bela kuća demantovala je danas da američki predsdenik Donald Tramp razmatra mogućnost smene direktora američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaša Patela.

'Ova priča potpuno je izmišljena'', saopštila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit na svom nalogu na mreži Iks.

Ona je navela da je, u trenutku kad je objavljena vest u kojoj se navodi da Tramp razmatra da smeni Patela, Tramp bio u Ovalnom kabinetu na sastanku sa timom za sprovođenje zakona, uključujući i Patela.

'Pročitala sam naslov predsedniku i on se nasmejao. Rekao je: Šta? To je potpuno netačno. Kaš, hajde da se slikamo i pokažemo da radiš odličan posao'', napisala je Livit i objavila fotografiju na kojoj se vide Tramp i Patel koji poziraju ispred primerka Deklaracije američke nezavisnosti u Ovalnom kabinetu Bele kuće.