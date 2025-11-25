Slušaj vest

SAD su objavile nove detalje o vazdušnim napadima na iranska nuklearna postrojenja izvedenim u junu, otkrivajući ključnu ulogu aviona F-35 u operaciji pod kodnim nazivom "Ponoćni čekić".

Napadnuta su tri ključna postrojenja – Fordo, Natanz i Isfahan, a novi podaci potvrđuju da su F-35 bili odgovorni za prodor kroz iransku protivvazdušnu odbranu, izveštava Newsweek.

Ključni detalji operacije

Pentagon je ranije potvrdio da je sedam bombardera B-2 bacilo bombe za razaranje bunkera Massive Ordnance Penetrator na podzemne mete. Sada je otkriveno da se misija oslanjala na avione F-35 za izvođenje početne faze operacije: otkrivanje, ometanje i uništavanje iranskih sistema protivvazdušne odbrane.

Objavljivanje novih informacija dolazi u vreme pojačanih tenzija sa Kinom. SAD su rasporedile sve tri varijante F-35 blizu kineske teritorije, gde bi upravo ti avioni igrali ključnu ulogu u eventualnom prodoru kineske "protivpristupne" odbrane.

B-2 Foto: Damian Dovarganes/AP

"Razbijanje vrata" iznad Irana

388. lovačka eskadrila Američkog ratnog vazduhoplovstva potvrdila je da je učestvovala u operaciji "Ponoćni čekić" 22. juna tokom "istorijskog" raspoređivanja na Bliski istok. Potpukovnik Aron Ozborn, komandant 34. lovačke eskadrile, rekao je da su F-35 uništili više lokacija protivvazdušne odbrane dok su duboko ulazili u iranski vazdušni prostor.

"Iranci su pokušali da pogode F-35A veoma sofisticiranim sistemima, ali nisu uspeli", rekao je Osborn. "Bilo je izvanredno gledati kako avion otkriva i neutrališe pretnje – tačno onako kako je i projektovan".

F-35 su obezbeđivali prolaz bombarderima B-2 i lovcima F-22 i bili su poslednji američki avioni koji su napustili iranski vazdušni prostor. Dan nakon napada, Iran je ispalio balističke rakete na američku bazu Al Udeid u Kataru. Prema tadašnjim izveštajima, nije bilo žrtava.

Opšte poruke

Komandant 388. krila, pukovnik Čarls Falon, rekao je da je napad "potvrdio sve mogućnosti F-35 o kojima se godinama priča" – uključujući njegovu prikrivenost, preciznost i napredne senzore. "Udarna snaga se oslanjala na naše pilote i ovaj avion da obave posao", rekao je.

"Oba su se pokazala više nego sposobnim." Ozborn je dodao da je F-35 "najbolja borbena mašina na svetu".

SAD planiraju da iskoriste lekcije naučene iz operacije "Ponoćni čekić" kako bi dodatno poboljšale mogućnosti lovaca F-35 i održale vazdušnu nadmoć, posebno u potencijalnom sukobu u zapadnom Pacifiku.