Lideri evropskih zemalja koje podržavaju Ukrajinu kao deo Koalicije voljnih rekli su tokom video-poziva sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom u utorak da sankcije protiv Rusije moraju ostati na snazi, objavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Fon der Lajen je na Platformi X napisala da je „pritisak jedini jezik na koji Rusija odgovara“ i da će ga Evropa povećavati „dok ne postoji iskrena spremnost da se angažuje na kredibilnom putu ka miru“. Dodala je da je centralna tema razgovora bilo finansiranje Ukrajine, uključujući korišćenje zamrznute ruske imovine u inostranstvu.Radna grupa za bezbednosne garancije

Sastankom su kopredsedavali francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer. Prema rečima francuskih zvaničnika, učesnici su odlučili da osnuju radnu grupu zvaničnika iz Sjedinjenih Država i članova Koalicije voljnih za jačanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu.

Foto: AP/Geert Vanden Wijngaert

Makron je nakon sastanka rekao da će grupu predvoditi Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, uz saradnju Turske i, po prvi put, Sjedinjenih Država. Cilj je da se definišu detalji bezbednosnih garancija kada se postigne mirovni sporazum.

„U narednih nekoliko dana, finalizovaćemo doprinose svake strane i formulisati bezbednosne garancije. Ovo je ključno za Ukrajinu, ključno za pregovore o ubedljivom miru i za održavanje pritiska na Rusiju“, rekao je Makron.

Takođe je najavio završne razgovore unutar Evropske unije o korišćenju zamrznute ruske imovine kao izvora finansiranja ukrajinske odbrane. „Finisaćemo rešenje koje će Ukrajini dati vidljivost i stalnu finansijsku podršku“, rekao je.

Ukrajina spremna za okvirni sporazum, čeka razgovore Zelenskog i Trampa

Ukrajina je saopštila da je spremna da podrži okvir mogućeg mirovnog sporazuma, ali da „osetljiva pitanja“ ostaju otvorena i da će biti rešena na sastanku između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i predsednika SAD Donalda Trampa.