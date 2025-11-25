Slušaj vest

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof razgovarao je prošlog meseca telefonom s visokim zvaničnikom Kremlja o mogućnosti da zajedno rade na predlogu mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini koji bi ličio na mirovni plan u 20 tačaka za Gazu, uz sugestiju da ruski predsednik Vladimir Putin pokrene takvu inicijativu u razgovoru s Trampom, piše Bloomberg.

U petominutnom razgovoru 14. oktobra, Vitkof je Putinovog savetnika za spoljnu politiku Jurija Ušakovog posavetovao da se organizuje telefonski razgovor Trampa i Putina pre posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu, koristeći sporazum o Gazi kao primer.

"Pripremili smo Trampov plan od 20 tačaka za mir i mislim da možemo da uradimo nešto slično i sa vama", rekao je Vitkof, prema transkriptu razgovora koji je objavio Bloomberg, dodajući da iz Bele kuće i Kremlja nisu komentarisali ove navode.

Kako saznaje Bloomberg, razgovor otkriva deo taktike američkog izaslanika u komunikaciji sa Rusijom i navodni početak mirovnog predloga u 28 tačaka, koji su SAD početkom meseca predstavile kao osnovu za dalje pregovore.

Putin je kasnije izjavio da američki plan može da posluži kao polazna osnova za mirovni sporazum, navodeći da je Moskva dobila dokument, ali da ga dve strane još nisu detaljno razmatrale.

Stiv Vitkof Foto: AP Evelyn Hockstein

Tokom razgovora, Vitkof je Ušakovu rekao da "duboko poštuje Putina" i da je, po njegovom mišljenju, Rusija oduvek želela mirovni sporazum.

Predložio je da Putin pozove Trampa pre susreta sa Zelenskim i da mu čestita na sporazumu o Gazi, uz poruku da Rusija podržava napore ka miru i naglasi da Trampa smatra čovekom mira.

"Evo šta mislim da bi bilo neverovatno. Možda da (Putin) kaže Trampu: Znate, Stiv i Juri su razgovarali o veoma sličnom planu za mir od 20 tačaka i to bi moglo da bude nešto što bi malo pomerilo klatno, otvoreni smo za takve stvari", sugearisao je Vitkof Ušakovom.

Ušakov je odgovorio da će Putin "čestitati" i reći da je "Tramp zaista čovek mira".

Putin i Tramp razgovarali su dva dana kasnije na zahtev Moskve.

Tramp je razgovor opisao kao "veoma produktivan" i najavio planove za sastanak sa Putinom u Budimpešti, koji još nije održan.

Foto: Shutterstock

Posle tog poziva, Vitkof se u Majamiju sastao i sa još jednim Putinovim savetnikom, Kirilom Dmitrijevim.

Dmitrijev i Ušakov su 29. oktobra ponovo razgovarali o tome koliko daleko Moskva treba da ide u svojim zahtevima u okviru mirovnog predloga, prema još jednom snimku koji je objavio Blumberg.

Dvojica zvaničnika su razmatrala mogućnosti i Rusiju pozicionirala da američkoj strani iznese "maksimalne" zahteve, uz bojazan da bi Vašington mogao pogrešno protumačiti ruske predloge i narušiti pregovore.

Kako se navodi, Vitkof i Ušakov su tokom svog razgovora dotakli i potencijalnih teritorijalnih ustupaka.

"Znam šta je potrebno za mirovni sporazum - Donjeck i možda neka razmena teritorija", rekao je Vitkof, dodajući da će mu Tramp dati prostora i slobode da dođe do spozazuma.

"U redu, zvuči dobro", zaključio je Ušakov.