Brz razvoj događaja u vezi sa ukrajinskom krizom otkriva da su zapadne diplomate uklonile pitanje teritorija iz najnovijeg nacrta sporazuma, posle tajnih konsultacija u Ženevi.

Prema informacijama koje su “procurele” u ukrajinskim i zapadnim medijima, Vašington, Kijev i evropske prestonice sada su saglasni da se o teritorijalnim pitanjima, posebno o Donbasu, razgovara tek nakon privremenog prekida vatre i zamrzavanja sukoba na trenutnoj liniji fronta.

Istovremeno, Volodimir Zelenski priprema se hitno da otputuje u Sjedinjene Države, gde bi 27. novembra trebalo da se sastane u Beloj kući sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. Na stolu su upravo ona pitanja koja su uklonjena iz dokumenta, a o kojima će odlučivati dvojica predsednika.

Rusija, međutim, poručuje da je potisnuta iz procesa.

Ministar spoljnih poslova Rusije, Sergej Lavrov, izjavio je da do Moskve nije stigao nikakav zvaničan predlog. Kako navodi, Rusija očekuje krajnju verziju plana koji je dogovoren između Vašingtona, Londona, Brisela i Kijeva, dok je komentare o pregovorima u Abu Dabiju odbacio uz poruku da se Rusija bavi „diplomatijom, a ne tračevima“. Peskov je isto nazvao „megafon diplomatijom“

Iz nacrta uklonjeno najosetljivije pitanje – teritorija

Prema pisanju lista Politiko, izvori tvrde da je nakon razgovora zapadnih i ukrajinskih predstavnika uklonjen najosetljiviji deo Trampovog plana – pitanje teritorijalnih ustupaka. Kako tvrde, taj deo „ostavljen je za direktni susret Trampa i Zelenskog“.

U skladu s tim, šef ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, Rustem Umerov, najavio je da je neophodan sastanak dvojice predsednika kako bi se finalizovala preostala otvorena pitanja, a datum je najverovatnije 27. novembar.

Zelenski, prema tvrdnjama iz njegovog kabineta, želi lični sastanak upravo zato što o teritorijalnim ustupcima ne želi razgovarati sa američkim posrednicima, već samo sa predsednikom SAD.

Kako je izmenjen prvobitni Trampov plan?

Pre nego što su 23. novembra počeli dogovori SAD i ostatka zapada u Ženevi, stavovi ključnih aktera po pitanju teritorija izgledali su ovako:

Američki specijalni predstavnik Stiv Vitkof predlagao je formalno priznanje Krima i Donbasa kao ruskih teritorija, demilitarizaciju dela Donbasa pod kontrolom Kijeva i zamrzavanje linije fronta u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti.

Evropske zemlje nudile su deo koji je za Ukrajinu (i za njih) bio prihvatljiviji: „Kijev se obavezuje da neće pokušavati povratak teritorija vojnom silom. Razgovori o teritorijalnim pitanjima počinju kada počne prekid vatre“.

Ukrajinska delegacija isticala je tri glavne tačke:

1. ukidanje svih ograničenja za Oružane snage Ukrajine

2. ukrajinska kontrola nad Zaporoškom nuklearkom, branom Kahovka i slobodnim prolazom duž Dnjepra, uključujući kontrolu nad Kinburnskom kosom

2. teritorijalna pitanja tek nakon prekida vatre

Ženevski razgovori omogućili su uklanjanje elemenata koje je Ukrajina smatrala „najproblematičnijim“. Kako navodi francuski „Le Monde“, time je prvobitni plan SAD znatno izmenjen.

Evropski plan propao – Italija besna, EU u raskolu

Prema Le Mondeu, zemlje E3, Britanija, Francuska i Nemačka, radile su na sopstvenom planu za okončanje rata, nezavisno od SAD. Čak je i Finska iznela svoj dokument od 20 tačaka, fokusiran na prekid vatre u vazdušnom prostoru.

Međutim, čim je objavljen ažurirani američki dokument, sve evropske prestonice su odjednom povukle svoje predloge, navodno bojeći se „uznemiravanja saveznika“.

Plan E3 izazvao je nezadovoljstvo Italije, čiji predstavnici su taj potez opisali kao „vrlo razočaravajući metod“. Nakon toga, premijer Velike Britanije Kir Starmer saopštio je da Evropa odustaje od sopstvenog nacrta i prihvata američki.

„Manje povoljan za Rusiju“

Prema napisima Fajnenšel tajmsa, pozivajući se na visoke diplomatske izvore, revidirani plan je „znatno manje povoljan za Rusiju“.

Ukrajina je pristala da smanji brojno stanje svojih oružanih snaga na oko 800.000 vojnika, što je u Kijevu izazvalo velike kritike. Predsednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefanchuk istakao je da su „gubitak teritorija i smanjenje vojske crvene linije“. Takođe je naglasio da članstvo u EU i NATO-u mora biti deo sigurnosne arhitekture.

Uprkos tome, CBS News objavio je da je Ukrajina u principu prihvatila plan, uz napomenu da pojedini delovi i dalje zahtevaju preciziranje.

Lavrov:„Imali ste svoje šanse“

Ruski ministar spoljnih poslova Lavrov poručio je da Evropa nema kredibilitet da učestvuje u novim pregovorima, podsećajući da su propast Minskih sporazuma 2014–2015. godine izazvali upravo evropski potpisnici.

„Imali ste svoje šanse, ali ste sve prokockali“, rekao je Lavrov komentarišući ambicije evropskih vlada da ponovo posreduju. Zaključio je da Rusija „čeka prave dokumente“, a ne informacije iz medija.