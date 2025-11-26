Postignut napredak ali i dalje sve ne štima

Postignut je napredak između SAD i Ukrajine u formulisanju novog nacrta predloga za okončanje rata, ali značajne razlike ostaju i nije postignut dogovor o konačnom tekstu, prema izvoru direktno upoznatom sa razgovorima.

Izvor je objasnio da postoje najmanje tri ključne oblasti u kojima i dalje postoje razlike. O osetljivom pitanju da li će Ukrajina predati teritoriju koju Rusija još nije osvojila, izvor je rekao da odluka još nije doneta.

„Bilo bi veoma pogrešno reći da sada imamo verziju koju Ukrajina prihvata“, rekao je izvoru.

O predlogu da Ukrajina ograniči veličinu svoje vojske na 600.000 vojnika, brojku predviđenu planom od 28 tačaka koji je procureo prošle nedelje, izvor je za CNN rekao da je predložen novi broj, ali da Kijev želi dalje izmene pre nego što bude spreman da se složi.

A po pitanju odustajanja Ukrajine od ambicije da postane članica NATO-a, izvor je za CNN rekao da je ovaj zahtev neprihvatljiv. On tvrdi da bi takav ustupak postavio „loš presedan“ koji bi Rusiji efikasno dao pravo veta na bilo čije članstvo u NATO-u.