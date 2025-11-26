U saopštenju se navodi i da su spasioci završili hitne akcije spasavanja kao i raščišćavanje ruševina i uklanjanje posledica ruskih udara na ukrajinsku prestonicu
Stravičan bilans
ŽESTOKI RUSKI NAPADI NA KIJEV: Poginulo sedam osoba, 21 ranjena
U današnjim ruskim napadima na Kijev poginulo je sedam osoba, povređena je 21, među njiima i jedno dete, dok je 18 ljudi spaseno, saopštila je gradska služba za vanredne situacije.
U saopštenju se navodi i da su spasioci završili hitne akcije spasavanja kao i raščišćavanje ruševina i uklanjanje posledica ruskih udara na ukrajinsku prestonicu, preneo je Ukrinform.
U akciji uklanjanja posledica napada učestvovalo je ukupno 177 spasilaca i 42 jedinice opreme, među kojima i teška mehanizacija.
Kako je ranije navedeno, ruske snage su tokom noći i jutra 25. novembra izvele kombinovani vazdušni napad na Ukrajinu koristeći krstareće i balističke rakete, kao i udarne dronove.
