U današnjim ruskim napadima na Kijev poginulo je sedam osoba, povređena je 21, među njiima i jedno dete, dok je 18 ljudi spaseno, saopštila je gradska služba za vanredne situacije.

U saopštenju se navodi i da su spasioci završili hitne akcije spasavanja kao i raščišćavanje ruševina i uklanjanje posledica ruskih udara na ukrajinsku prestonicu, preneo je Ukrinform.

U akciji uklanjanja posledica napada učestvovalo je ukupno 177 spasilaca i 42 jedinice opreme, među kojima i teška mehanizacija.

Kako je ranije navedeno, ruske snage su tokom noći i jutra 25. novembra izvele kombinovani vazdušni napad na Ukrajinu koristeći krstareće i balističke rakete, kao i udarne dronove.

Kurir.rs/Ukrinform

