Američke svemirske snage dodelile su više manjih ugovora o projektu "Zlatna kupola" (Golden Dome) za razvoj konkurentskih prototipova protivraketne odbrane, čime je pokrenuta trka za buduće ugovore vredne desetine milijardi dolara, naveli su danas izvori upoznati sa situacijom za Rojters.

Ugovore su dobile kompanije među kojima su "Northrop Grumman", "True Anomaly", "Lockheed Martin" i "Anduril", a ugovori obuhvataju prototipove svemirskih presretača i pratećih sistema za praćenje i uništavanje neprijateljskih projektila.

Iako tačne vrednosti ugovora nisu objavljene, prezentacija Pentagona iz jula sugerisala je da bi manji ugovori mogli biti vredni oko 120.000 dolara. Ugovori koji iznose manje od devet miliona dolara ne moraju biti javno objavljeni, potvrdila je portparolka Svemirskih snaga.

Skupa istraživanja

Dobitnici ovih inicijalnih ugovora takmičiće se za finalne proizvodne ugovore, koji bi mogli biti vredni desetine milijardi dolara. Projekti uključuju razvoj faznih presretača koji uništavaju projektil dok ulazi u svemir, kao i komandne stanice za koordinaciju satelitskih signala i lansiranje presretača prema cilju. Northrop Grumman i Anduril dobili su ugovore vredne po 10 miliona dolara, prema podacima iz julske prezentacije Pentagona, naveli su izvori.

Američka vlada je od ponuđača tražila razvoj četiri različita tipa presretača za pretnje na različitim visinama i brzinama. Najveći "nagradni fond" iznosi 340 miliona dolara, koji će biti podeljen kompanijama koje uspešno izvedu test u orbiti, dok bi ugovori o proizvodnji mogli da donesu 1,8 do 3,4 milijarde dolara godišnje.