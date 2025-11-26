Slušaj vest

Trampova vlada delovanje usmerava i ka Venecueli. Naime,nakon što je rasporedila hiljade vojnika i vojnu opremu u blizini Venecuele, uključujući i najveći ratni brod na svetu, američka administracija je u danu iza nas tamošnjeg predsednika Nikolasa Madura označila kao člana strane terorističke organizacije.

Šta ovaj potez američkog predsednika sada znači, za Redakciju je objasnio Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu:

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

- Takvo imenovanje znači da su stečeni svi legalni uslovi da diktator i narko-trafikant Maduro bude ubijen po istom sistemu po kome je ubijen terorista Kasim Suleman, general Iranske revolucionarne garde. Dakle, Maduro je legitimna meta za MQ-9 Reaper i legendarne rakete Hellfire. I to je prognoza koju smo mi u našem centru izneli još pre više od 4 meseca, kada smo apelovali na državno rukovodstvo da ne ide na inoguraciju Madura, koji je, dakle, po svim karakteristikama, jedan odmetnik koji u zatočeniničstvu drži milione Veneculijanaca - kaže Obradović.

U jeku tenzija, američki predsednik Donald Tramp je rekao svojim savetnicima da planira da direktno razgovara sa liderom Venecuele Nikolasom Madurom, čak i nakon što su SAD označile venecuelanskog predsednika kao šefa terorističke organizacije.

Foto: Cristian Hernandez/AP

- Tramp pustiti Madura neće. Danas je Fox News sopštio da je to borba protiv rusko-kineskog i iranskog uticaja u Latinskoj Americi. Kao što vidimo, Ukrajinci obaveštvaju da su generali ruske vojske poslati u vidu instruktora sa nekim oružjem, što je sve dodatno crvena marama za Amerikance da pokažu superiornost. Suštinski gledano, to je ravnoteža.

Ističe da je Venecuela globalna pretnja:

- Još uvek nije zatvoren vazdušni prostor u potpunosti, ali to pitanje je ranga kao kada je Kina opkoljavala Tajvan u svojim vežbama jednog avgustovskog dana i poremetila civilni saobraćaj Australije, Filipina, Malezije i Novog Zelanda. Dakle, da bi opkolili Tajvan demokratsko samo nezavisno ostrvo - kaže Obradović i dodaje:

Donald Tramp Foto: BONNIE CASH / POOL/UPI POOL

- Samim tim, ovde je reč o borbi protiv ozbiljnog narkokartela, koji je globalna pretnja i samim tim vidimo da će Donald Tramp ispunjavati obećanja koja je dao, a to je da Meksiko, Venecuela i ostali neće biti leglo narkoterorizma. I mislim da će ovo biti poruka za predsednicu Meksika, koja preispituje stepen pretnja koju predstavljaju i meksički narkokarteli.

