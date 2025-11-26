MADURO ISUKAO MAČ I ZAKLEO SE! U kamuflažnoj uniformi MARŠIRA u Karakasu i čeka Trampove marince, sve ukazuje da se BROJE DANI do američke invazije (FOTO)
Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro zakleo se da će se suprotstaviti svakom pokušaju SAD da svrgnu njegovu vladu i poručio okupljenim pristalicama tokom marša u prestonici Karakasu da "neuspeh nije opcija".
Skaj njuz prenosi da je ovaj 63-godišnjak, obučen u kamuflažnu uniformu, mahao mačem tokom govora održanog usred rastućih tenzija s administracijom američkog predsednika Donalda Trampa.
- Moramo da budemo spremni da branimo svaki centimetar ove blagoslovene zemlje od imperijalističke pretnje ili agresije, bez obzira odakle dolazi - kazao je Maduro.
Britanska televizija podseća da američka vojska od septembra izvodi vazdušne udare na brodove osumnjičene za trgovinu drogom u međunarodnim vodama, pri čemu je ubijeno najmanje 80 ljudi.
Vašington je tvrdio da je više takvih brodova kretalo iz Venecuele ka SAD, a Maduro je raspoređivanje američkih mornaričkih trupa, među kojima je i najveći ratni brod na svetu, ocenio napad na suverenitet njegove zemlje.
Kuba je juče takođe optužila Vašington da nastoji da nasilno svrgne Madura sa vlasti i nazvala američko vojno prisustvo u regionu "preuveličanim i agresivnim".
Bruno Rodrigez, kubanski ministar spoljnih poslova, rekao je da bi svrgavanje lidera Venecuele bilo izuzetno opasno i neodgovorno, čak ni ne uzimajući u obzir da predstavlja kršenje međunarodnog prava.
- Apelujemo na narod SAD da zaustavi ovo ludilo. Vlada SAD bi mogla da izazove ko zna koliko smrtnih slučajeva i stvori nezamisliv scenario nasilja i nestabilnosti - kazao je Rodrigez.
Skaj njuz navodi da izveštaji ukazuju da SAD planiraju da pokrenu novu fazu operacija vezanih za Venecuelu u narednim danima.
Aviokompanije širom sveta otkazuju letove za Venecuelu nakon upozorenja američke Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA) na "pogoršanje bezbednosne situaciјe i povećanu voјnu aktivnost"
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)